世界最大プロレス団体「WWE」のスーパースターであるジョン・シナ（48）が13日（日本時間14日）にワシントンDCで開催される「サタデーナイト・メインイベント」で現役を引退する。シナの引退を祝って、Googleが特別な演出を用意した。

WWEのレジェンドが現役生活に幕を下ろす。02年にWWEデビューを果たしたシナ。約23年半の間、WWEスーパースターとしてトップ戦線でけん引してきた。

昨年7月に引退表明。今年4月の「レッスルマニア41」でWWE王座も奪取し、史上最多の17度の世界王座獲得となった。さらに引退まで約1カ月前だった11月10日には地元ボストンでWWE IC王座も獲得してグランドスラムを達成した。そして引退試合ではグンターとシングルマッチで激突する。

試合当日には、Googleが特別な演出を用意した。「ジョン・シナ」と検索すると、画面下にイラストのハンドサインマークが出現。それをクリックするとシナのシグネチャームーブである「You Can't See Me（見えっこねぇ）」のハンドサインが見ることが出来る。

ファンからは「粋だねぇ」「Googleありがとう！」「すげー！」「全米が泣く引退の日」など感動の声が上がった。