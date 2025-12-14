Ž¢ºÇ°¤ÎÆüÃæ´Ø·¸Ž£¤Ç¤â¾å³¤¥¹¥·¥í¡¼¤Ï14»þ´ÖÂÔ¤Á¡Ä½¬¶áÊ¿¤ÎÈ¿Æü¹©ºî¤Ë½¾¤¦Í¾Íµ¤¹¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤Î¼ä¤·¤¤²û»ö¾ð
¢£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¶ì¤·¤à¡ÖÆâ´¬¡×
¡ÖÆâ´¬(¥Í¥¤¥¸¥å¥¢¥ó)¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï±Ñ¸ì¤ÎInvolution¡ÊÆâ´¬(¤¦¤Á¤Þ)¤¡Ë¤ÎÌõ¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÇËÌÇÅª¤Ê¡Ê²Á³Ê¡Ë¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ»º¶ÈÁ´ÂÎ¤¬ÈèÊÀ¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬Éé¤±ÁÈ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡£
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¡ÖÆâ´¬¡ÊÇËÌÇÅª¶¥Áè¡Ë¡×¤ÎÀ§Àµ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ç¤âÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Êä½õ¶â¤Ê¤É¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¹¥Ä´¤Ê¤Î¤ËÀÖ»ú¤ÊÃæ¹ñEV¶È³¦
¡ÖÆâ´¬¡×¤ÎÂåÉ½Îã¤¬EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ê¤ÉNEV¡Ê¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡Ë¤À¡£
2024Ç¯²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«Æ°¼ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÎÊä½õ¶â¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ»É·ãºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Ê¤É°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ë1ÂæÅö¤¿¤ê1Ëü5000¸µ¡Ê1¸µ¡á22±ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤ÈÌó33Ëü±ß¡£½¾Íè¤ÎÊä½õ¶â¤Ï7000¸µ¡Ë¤Î¡¢NEV¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë2Ëü¸µ¡ÊÌó44Ëü±ß¡£½¾Íè¤Ï1Ëü¸µ¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤òºâÀ¯¤«¤é¹ØÆþ¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¡£¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢2025Ç¯1·î¡Á10·î¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.4¡óÁý¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÑ²½Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ë¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±´ü´Ö¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶â³Û¤Ï0.2¡ó¸º¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¹¤³¤½¤¬¡¢ßõÎõ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÇä¾å¹âÍø±×Î¨¤Ï2017Ç¯¡Á18Ç¯¤Î7¡ó¡Á8¡ó¤«¤éÂç¤¤¯Äã²¼¤·¡¢2024Ç¯¤Ï4.3¡ó¡¢2025Ç¯1·î¡Á10·î¤Ï4.4¡ó¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¡¢ÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¡×¤¬ÉÔÎÉºÄ¸¢²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÆâ´¬¡×¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¡¿Í¸ý¸º¾¯¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¡¢¢½»Âð¼ûÍ×¤Î¸ºÂà¤Ê¤ÉÁí¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¡¢£²á¾êÅê»ñ¤ÈÅê»ñ¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¡¢¤²á¾êºÄÌ³ÌäÂê¡¢¤Ê¤É¤Î¹½Â¤ÌäÂê¤Î½Ì¿Þ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÅê»ñ²á¾ê¡¦¶¡µë²á¾ê¡¢¡Ê2¡ËÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ±¼Á²½¡¢¡Ê3¡Ë¼ûÍ×ÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¡¢¡Ê4¡Ë´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨Äã²¼¡¢Íø±×¸º¾¯¡¢ÀÖ»ú²½¡¢¡Ê5¡Ë¸ÛÍÑ¡¦½êÆÀ´Ä¶¤Î°²½¡¢¡Ê6¡Ë¶ä¹Ô¤Î¡ÊÀøºßÅª¡ËÉÔÎÉºÄ¸¢¤ÎÁý²Ã¡½¡½¤Ê¤É¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¶É½êÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡¢²ÈÅÅ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢ÅÅÃÓ¡¢°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢·úºà¡¢EC¡ÊÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤Ê»º¶È¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹ñ²È½ÅÅÀ»º¶È¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¡Ê¹ñÍ¡¦Ì±±Ä¤òÌä¤ï¤º¡Ë¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢²á¾ê¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£À½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢Í¥¾¡ÎôÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤äÀßÈ÷¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ÏÊÝ¸î¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤À¤«¤é¤À¡£³Æ¼ïÀÇÍ¥¶ø¡¢Êä½õ¶â¤äÂß½Ð¤Î¥í¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¡×¤¬À¸¤±Ê¤é¤¨¡¢ÀøºßÅª¤ÊÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤Ç³è¶·
¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ï¹ñ²È½ÅÅÀ»º¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ç¶¡µë²á¾ê¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î°ìÉô¤¬³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü²½¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îº¹ÊÌ²½¤ÎÎ¾Î©¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
º£ÈÌ¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¹Æ¤Î¸åÈ¾¤Ç²þ¤á¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖÆâ´¬¡×
2025Ç¯10·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê»ÍÃæÁ´²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤òºÎÂò¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤ë¡ÖÆâ´¬¡×¤ÎÀ§Àµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÖÁí¹çÅª¤ËÆâ´¬¼°¶¥Áè¤òÀµ¤¹¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆâ´¬¡×¤ÎÀ§Àµ¤Ï¤½¤¦½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÆâ´¬¡×¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¶¡µë²á¾êÌäÂê¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Æü·Ï´ë¶È¤ÏßõÎõ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Î¼ûÍ×ÉÔÂ¤«¤éÃæ¹ñ¤¬Í¢½Ð¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤¬°è³°¤Ç¸½ÃÏÀ¸»º¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Åö³º¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤â¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¡£¡ÖÆâ´¬¡×¤ÎÍ¢½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³¤³°°ÜÅ¾¤À¡£
Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¤É¤¦¿Þ¤ë¤Î¤«¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆâ´¬¡×¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²¼²¡¤·Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¢£2012Ç¯¤Ë¤Ïµ¯¤¤¿¡ÖÆüËÜÀ½ÉÊ¹³µÄ¹ÔÆ°¡×¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¥ï¥±
2¤Ä¤á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¯¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï11·î14Æü¡¢¼«¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÅöÌÌ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¡¢16Æü¤Ë¤Ï¶µ°éÉô¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³Ø·×²è¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£
19Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¼Â¾å¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüÃæ´Ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸òÎ®»ö¶È¤âÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤â¤·¤¯¤Ï±ä´ü¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
2010Ç¯9·î¤ÎÀí³Õ½ôÅç²¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñµùÁ¥¾×ÆÍ»ö·ï¤È¡¢2012Ç¯9·î¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¡£µùÁ¥¾×ÆÍ»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î»ö¼Â¾å¤Î¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢Àí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¸å¤ÏÀï¸åºÇ°¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ÜÀß¤¬¶¯Ã¥¡¦¾Æ¤Æ¤¤Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹³µÄ¹ÔÆ°¤¬·ã²½¤·¤¿¤Î¤À¡£Àí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤ÎÍâ·î¤Ç¤¢¤ë2012Ç¯10·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬6³ä¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¾å³¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¹¥·¥í¡¼¤Ï14»þ´ÖÂÔ¤Á
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤äÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç½°Æ°°÷Åª¤Ê¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ï¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Êº£¸å¡¢È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Î¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¶ÉÄ¹µé²ñÃÌ¤ÎÄ¾¸å¤ËºßÃæ¹ñ¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡Ê³°¹ñ¡Ë´ë¶È¤ÎÅ±Âà²ÃÂ®¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬°ìÃÊ¤È°²½¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
12·î6Æü¤Ë²óÅ¾¤º¤·¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤¬¾å³¤»Ô¤Ë2Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ºÇÂç14»þ´ÖÂÔ¤Á¡Ê¡ª¡Ë¤ÎÂçÀ¹¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¡ÊÎ¹¹Ô¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬´µ¯¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤»¤º¡¢¹ñÆâ¤Ë»Ä¤ì¤Ð¡¢¿ÍºàÎ®½Ð¤¬ËÉ¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÈ¿Æü¥Ç¥â¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬È¿À¯ÉÜ¡¦È¿¶¦»ºÅÞ¥Ç¥â¤ËÊÑ¼Á¤¹¤ë·üÇ°¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£½¬¶áÊ¿¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ò¤³¤ì°Ê¾åÉÔ°ÂÄê²½¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«¹ñ·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔ°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢º£¸åµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¬¡¢¶â³Û¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤ÊÂå½þ¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¡¦´ë¶È¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ë¤«¤é¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢2012Ç¯9·î¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤äÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüÃæÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅöÁ³¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¤äÀÈ¼åÀ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤âÃí»ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
2012Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¼Â¼Á7.9¡óÀ®Ä¹¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ËÝ¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¡Á9·î¤Ï¼Â¼Á4.8¡óÀ®Ä¹¤Ë¸ºÂ®¤·¡¢¥Ç¥Õ¥ì²¼¤ÇÌ¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤Ï3.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¼ãÇ¯ÁØ¡Ê16ºÐ¡Á24ºÐ¡Ë¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï¡¢Ä¾¶á2025Ç¯10·î¤Ï17.3¡ó¤È¹â¿å½à¤À¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Î¿ôÃÍ¤Ï2023Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÄã¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÅý·×¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µìÅý·×¤ÎÈ¯É½¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯1·î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï¡¢¸½Åý·×¤è¤ê¤â¿ôÃÍ¤¬¹â¤á¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º11.2¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÂÐÆü¶¯¹Åºö¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¡ÊÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤ÎÉ½¤ì¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©
----------
ã·Æ£ ¾°ÅÐ¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤Ê¤ª¤È¡Ë
ÂçÏÂÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷
1998Ç¯ÂçÏÂÁí¸¦Æþ¼Ò¡£2003Ç¯¤«¤é2010Ç¯ËÌµþÃóºß¡£2015Ç¯¤è¤ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç·ÐºÑÄ´ººÉôÄ¹¡£¼ç¤Ê¸¦µæÊ¬Ìî¤ÏÃæ¹ñ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡£2017Ç¯¤è¤êºâÌ³¾ÊºâÌ³Áí¹çÀ¯ºö¸¦µæ½êÃæ¹ñ¸¦µæ²ñ°Ñ°÷¡¢2018Ç¯¤è¤ê¶âÍ»Ä£Ãæ¹ñ¶âÍ»¸¦µæ²ñ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÂçÏÂÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷ ã·Æ£ ¾°ÅÐ¡Ë