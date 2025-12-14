“夫の遺産5000万円を「夫の前妻の子」と分けました。同じ金額を相続したはずなのに、最終的な受取額が異なります。税金の負担が違うのはなぜ？ “

相続税は「相続人の関係性」で変わる

相続税は、単に「いくら相続したか」だけでなく、「誰が相続するか」によっても大きく変わります。

具体的には、相続税の計算において「基礎控除」と「遺産を取得した人ごとの税率・控除額」が設定されており、配偶者や実子、養子、兄弟姉妹など、関係性によって異なるのです。

今回のケースでは、相続人は「妻」と「夫の前妻の子」。どちらも「法定相続人」ではありますが、税法上の扱いは同じではありません。



配偶者には「配偶者控除」という特別な優遇措置

相続税法では、配偶者には非常に大きな優遇措置が設けられています。

具体的には「配偶者の税額軽減」といって、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで、相続税がかかりません。

この制度により、妻が相続した2500万円は、控除の範囲内にすっぽり収まります。つまり、妻は相続税ゼロ。一方、前妻の子にはこの配偶者の税額軽減が適用されません。



前妻の子には相続税がかかる

相続税の基礎控除（全体で3000万円＋法定相続人×600万円＝4200万円）を差し引いても、課税対象となる遺産が残る場合があります。

計算の流れを簡単に見てみましょう。



1．遺産総額 5000万円

2．基礎控除 4200万円

3．課税遺産総額 800万円

4．法定相続分で按分（妻2分の1、子2分の1）

→各400万円が課税対象

5．税率10％・控除額0円（相続税の税額（速算表）による）

したがって、前妻の子には約40万円の相続税が発生します。一方で、妻は配偶者控除により非課税です。



「同じ額を受け取ったのに違う」その理由

同額を相続しても、税金の計算上の控除や優遇措置が異なるため、最終的に手元に残る金額が変わります。配偶者は法律上もっとも優先的に保護される立場であるため、税制上も特に優遇されています。

一方で、前妻の子どもも法的な相続権を持つ「正当な相続人」ですので、税負担の面では一般の子と同じ扱いになります。

また、もう一つの見落としがちなポイントとして、相続税は個人ごとに課税されるという点があります。「全体でいくら税金がかかるか」ではなく、各相続人が受け取った金額・関係性・控除額をもとにそれぞれに計算されるのです。



相続時に注意すべき手続きと対策

今回のようなケースは、再婚家庭では珍しくありません。生前に「誰がどれだけ相続するか」を明確にしておくと、相続時のトラブルを避けられます。

以下のような対策が有効です。



1．遺言書の作成

相続分を指定しておくことで、後の争いを防げます。



2．生命保険の活用

保険金は「みなし相続財産」として、非課税枠（500万円×法定相続人）を活用できます。



3．専門家への相談

税理士に相談し、最も有利な形での分割・申告を検討することが重要です。



同額でも“手取り”は違う――相続は立場で変わる税の現実

同じ金額を相続しても、税金の負担は相続人の立場によって大きく異なります。配偶者控除の有無、基礎控除の配分、課税方式などが影響するため、実際に受け取る金額に差が出るのは自然なことなのです。

相続は「家族の最後の財産分配」であると同時に、法と税の知識が問われる場面でもあります。早めの準備と正しい理解が、トラブルを防ぎ、大切な人の思いを守る第一歩になるのです。



出典

国税庁 No.4155 相続税の税率

国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

監修：高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー