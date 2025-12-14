“電車好き”神木隆之介の弾丸旅「『サンライズ出雲』で出雲大社へ。1人で」

俳優の神木隆之介（32歳）が、12月14日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。プライベートでは何をしているのか、との質問に答えた。



番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷幸喜氏が対談。「普段は何をしているのか」との話題になり、神木は「ゲームしたり、でもたまにどこか行きたいなってなって。いきなり遠出（旅）してみたり」すると語る。



具体的には「長期じゃないけど、日帰りとかで。電車も好きなんで。『サンライズ出雲』っていう寝台特急に乗りたくて。『サンライズ出雲に乗って、出雲大社行ってみたいな』って、チケット取って、1人で行って。出雲大社行って、1時間回って、もう帰らなきゃいけないんで、日帰りで行ってみたりとか。（あとは）伊勢神宮行ってみたりとか。そういうことはしてたりする」と語った。