「相手に選んだのは…」33歳･元国民的アイドルの“結婚”報告に祝福の声が集まるワケ
元乃木坂46のメンバーで現在はタレントや女優として活躍している松村沙友理さん。そんな松村さんの妊娠と結婚のニュースが12月3日に報じられました。恋多き女性として知られている松村さんだけに、今回の結婚報道は祝福の声に包まれていました。その理由とは？
◆“恋多きアイドル”の波乱万丈な歩み
松村さんは乃木坂46の1期生オーディションに合格した後、2012年に19歳で乃木坂46のメンバーとしてデビュー。デビュー時から可愛らしい顔立ちや天然キャラ、「さゆりんご」というあだ名で人気を博し、グループの中心メンバーとして活躍していました。
しかし2014年には既婚男性との路上キスが週刊誌にリークされます。乃木坂46自体が清楚で透明感のある清純派アイドルというイメージが強かっただけに、不倫とも言えるこの熱愛報道は世間の注目を集めていました。その後はラジオ番組で謝罪した後、グループ活動に復帰します。
2021年に乃木坂46を卒業すると、その翌年にはYouTuberのヒカルさんとの熱愛報道も報じられました。実業家としての一面を持ち、知名度も高い存在ですが、YouTuberが元トップアイドルと交際しているという事実には、これまた世間の注目が集まりました。
しかし、相手が派手なイメージを持たれることの多いヒカルさんだったため、「さゆりんごは男の趣味があまりよくないのでは？」「押しの強い男性にコロっといっちゃうタイプかも」と、松村さんの恋愛事情を心配するファンも少なくありませんでした。
結局、ヒカルさんとの熱愛も長くは続かず、その後の松村さんはタレントとしてバラエティ番組で恋愛観を語ったりボケたりと、ぶっちゃけキャラが定着。ドラマや映画にも出演し、30代を超えてプライベートではなく仕事に邁進していくように思われていました。
◆一般男性と結婚！“ラ・フランス王子”との新生活
そうした中で突然報じられた今回の松村さんの結婚報道。過去のスキャンダルを知っているファンからは「今までいろいろあったけどやっと幸せになれるね！」という祝福の声が溢れていたのも当然かもしれません。
また今回のお相手は芸能人や会社経営者といった“セレブ枠”ではなく、都内の会社に勤める年上の一般男性。12月7日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS）に出演した松村さんは、お相手について「さゆりんご姫のパートナーなので、ただの一般のラ・フランス王子です！」とユーモアたっぷりに紹介し、スタジオを和ませました。
番組内ではさらに、「ガタイは大きめの守ってくれるタイプの王子様」と体型を説明し、自ら描いた“ラ・フランス王子”のイラストも公開。また、相手からの呼び名について「これはガチで、りんごさんと呼ばれています」と明かすと、MC陣から驚きの声が上がっていました。
また松村さんは、「守ってくれるタイプの王子様」「家事もなんでもできる方で、料理もほとんど作ってくれる」と紹介し、旦那さんから愛情を受けながら新婚生活を楽しんでいる様子を語っていました。
特に最近では元カレのヒカルさんが配偶者以外の異性とも恋愛や性的関係を認め合う「オープンマリッジ」を宣言したことも話題となったために、「あのままヒカルさんとゴールインしていたらさゆりんごを泣かせていたはず」「最終的にはクマさんのような安心感と愛情をくれる男性を選ぶんだね」とヒカルさんとの比較が顕著に。
◆祝福の声あふれる授かり婚。仕事との両立も万全
また、元アイドルだと会社経営者や芸能人などと結婚することも多いです。実際に同じく元乃木坂46メンバーだと衛藤美彩さんはプロ野球選手の源田壮亮さんと、高山一実さんは「QuizKnock」のクイズ作家でタレントの福良拳さんと、西野七瀬さんは俳優の山田裕貴さんと、井上小百合さんは5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央さんと結婚しています。さらに、能條愛未さんは歌舞伎俳優の中村橋之助さんとの婚約記者会見を先日開いたのも記憶に新しいでしょう。
◆“恋多きアイドル”の波乱万丈な歩み
松村さんは乃木坂46の1期生オーディションに合格した後、2012年に19歳で乃木坂46のメンバーとしてデビュー。デビュー時から可愛らしい顔立ちや天然キャラ、「さゆりんご」というあだ名で人気を博し、グループの中心メンバーとして活躍していました。
2021年に乃木坂46を卒業すると、その翌年にはYouTuberのヒカルさんとの熱愛報道も報じられました。実業家としての一面を持ち、知名度も高い存在ですが、YouTuberが元トップアイドルと交際しているという事実には、これまた世間の注目が集まりました。
しかし、相手が派手なイメージを持たれることの多いヒカルさんだったため、「さゆりんごは男の趣味があまりよくないのでは？」「押しの強い男性にコロっといっちゃうタイプかも」と、松村さんの恋愛事情を心配するファンも少なくありませんでした。
結局、ヒカルさんとの熱愛も長くは続かず、その後の松村さんはタレントとしてバラエティ番組で恋愛観を語ったりボケたりと、ぶっちゃけキャラが定着。ドラマや映画にも出演し、30代を超えてプライベートではなく仕事に邁進していくように思われていました。
◆一般男性と結婚！“ラ・フランス王子”との新生活
そうした中で突然報じられた今回の松村さんの結婚報道。過去のスキャンダルを知っているファンからは「今までいろいろあったけどやっと幸せになれるね！」という祝福の声が溢れていたのも当然かもしれません。
また今回のお相手は芸能人や会社経営者といった“セレブ枠”ではなく、都内の会社に勤める年上の一般男性。12月7日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS）に出演した松村さんは、お相手について「さゆりんご姫のパートナーなので、ただの一般のラ・フランス王子です！」とユーモアたっぷりに紹介し、スタジオを和ませました。
番組内ではさらに、「ガタイは大きめの守ってくれるタイプの王子様」と体型を説明し、自ら描いた“ラ・フランス王子”のイラストも公開。また、相手からの呼び名について「これはガチで、りんごさんと呼ばれています」と明かすと、MC陣から驚きの声が上がっていました。
また松村さんは、「守ってくれるタイプの王子様」「家事もなんでもできる方で、料理もほとんど作ってくれる」と紹介し、旦那さんから愛情を受けながら新婚生活を楽しんでいる様子を語っていました。
特に最近では元カレのヒカルさんが配偶者以外の異性とも恋愛や性的関係を認め合う「オープンマリッジ」を宣言したことも話題となったために、「あのままヒカルさんとゴールインしていたらさゆりんごを泣かせていたはず」「最終的にはクマさんのような安心感と愛情をくれる男性を選ぶんだね」とヒカルさんとの比較が顕著に。
◆祝福の声あふれる授かり婚。仕事との両立も万全
また、元アイドルだと会社経営者や芸能人などと結婚することも多いです。実際に同じく元乃木坂46メンバーだと衛藤美彩さんはプロ野球選手の源田壮亮さんと、高山一実さんは「QuizKnock」のクイズ作家でタレントの福良拳さんと、西野七瀬さんは俳優の山田裕貴さんと、井上小百合さんは5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央さんと結婚しています。さらに、能條愛未さんは歌舞伎俳優の中村橋之助さんとの婚約記者会見を先日開いたのも記憶に新しいでしょう。