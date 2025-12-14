濡れた靴が乾かない冬のイライラ…498円で解決！ カインズの靴ハンガーが“想像以上に使える”
冬は気温が低くて靴が乾きにくく、朝になってもまだ湿ってる……という悩みが増える季節。雪やみぞれで濡れたり、子どもの上履きを洗ってもなかなか乾かなかったりと、“靴の乾燥ストレス”を感じる場面がぐっと増えます。
そんな時期に頼れるのが、カインズの「吊るしても立たせても干せるシューズハンガー」。外干ししづらい冬でも 玄関で自立させて乾かせる 2WAY仕様で、乾かす場所問題を一気に解決してくれる優秀アイテムです。
◆「吊るす」「立てる」の2WAY仕様
今回紹介する「吊るしても立たせても干せるシューズハンガー」は498円（税込）。これ1つで一気に2足分の靴を干せるだけでなく、外に吊るす場所がない環境でも気軽に靴を干すことができる優れものなんです。
折りたたみ時のサイズは、幅約26×奥行2cm×高さ38cmで、広げることで自立させることが可能です。
洗い終わった靴は「吊るして干す」イメージがありますが、ハンガー自体が自立するので立たせて干すことができるのがとっても便利です。これなら雨の日に濡れた靴を玄関で乾かすこともできるのでシーンに合わせて使い方が変えられるのが嬉しいですよね。
◆靴ひも単体で干すこともできる！
さらに、靴ひもを引っ掛けるフックも付いているので靴ひも単体で干すこともできるように工夫されています。
ハンガーの下部には連結できるよう穴が開いているので2つ連結させて省スペースで4足同時に干せるようになっています。
ベランダでも室内干しでも限られたスペースでたくさん干せるので、靴をまとめて洗う際のためにもいくつか持っておくと使いやすそうですね。
◆大人用・子供用問わず大活躍！
筆者は週末に子どもが持ち帰ってきた上履きと一緒に家族の靴をまとめて洗う習慣があるので、ハンガー1つにつき2足干せる点がお気に入りです。靴ひも用のフックには中敷きを挟むことが出来るのが何より便利に感じています。子供用、大人用の靴問わず使用できるので一気に洗って連結すればスッキリ干せて、靴用ハンガーをたくさん購入する必要なく畳んでコンパクトに収納できるのも嬉しいです。
雨の日に少し濡れてしまった靴を玄関先で乾燥させるのにも大活躍しています。2足引っ掛けてもしっかり自立して倒れることがないので、サーキュレーターを当てながら立てて乾かす際にもとっても便利でした。
吊るす、立てるの2WAY仕様だからこそ、ベランダに干すスペースがない方でも玄関先で使えたり、日々の家事の負担を減らすアイデア商品だなと思います。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
