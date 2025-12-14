¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÂç¿Í²Ä°¦¤¤´¬¤Êý5Áª¡£30ÉÃ¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡§12·î¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤µ»ö
¡¡ÅßËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ±¤¸´¬¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¡¡¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢´¬¤Êý¼¡Âè¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´¬¤Êý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÔ½¸¤âÌ³¤á¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢5¼ï¤Î´¬¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤É¤ì¤â30ÉÃÁ°¸å¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2020Ç¯12·î14Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¢¡¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÏÂçÈ½¡¦Ä¹¤á¤¬Þ¯Íî¸«¤¨¤Î¥³¥Ä¡ª
¡¡´¬¤Êý¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼Áª¤Ó¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂçÈ½¡×¤Ç¡ÖÄ¹¤á¡×¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÈ½¤Ê¤éÀÞ¤Ã¤Æ¤â¹¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£²ó»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éý60cm¡¦Ä¹¤µ¡Ê¥Õ¥ê¥ó¥¸´Þ¤á¡Ë180cm¤Î¤â¤Î¡£¸ü¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È·ÁÎÉ¤¯¥¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀÞ¤Ã¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢º¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À3¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¢¡´¬¤Êý¡¥·¥ó¥×¥ëÇÉ¤Ë¤Ï ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´¬¤
¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´¬¤¡×¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ê¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤ä¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¡ý¤Ç¤¹¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡Ë1¼þ´¬¤¤¤ÆÎ¾Ã¼¤òÁ°¤Ë¿â¤é¤¹¡£¤³¤Î»þÊÒÊý¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡ËÄ¹¤¤Êý¤ÎÃ¼¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾Ã¼¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È·ë¤Ó¤¹¤ë¡£
4¡Ë¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¼¤ò¹¤²¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¢¡´¬¤Êý¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â¥Ì¥±´¶¤â¡ý ¥ß¥é¥Î´¬¤
¡¡³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡È¤ªÞ¯Íî¤Ê¿Í¡É¤¬¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ß¥é¥Î´¬¤¡×¡£Ê£»¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬°ìµ¤¤Ë¥¢¥«È´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈÀ¹¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¥ì¤Ç¤¹¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡Ë1¼þ´¬¤¤¤ÆÎ¾Ã¼¤òÁ°¤Ë¿â¤é¤¹¡£
3¡ËÊÒÊý¤ÎÃ¼¤ò¡¢1¤ÎÎØ¤Î²¼¤«¤éÃæ¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡£
4¡Ë¤â¤¦°ìÊý¤ÎÃ¼¤ò2¤ÎÎØ¤ËÄÌ¤¹¡£1¤ÎÎØ¤Ë¤ÏÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
5¡Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¥¥Ä¤¯¤»¤º¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¤È¤ªÞ¯Íî¡£
¢¡´¬¤Êý£¶»¸µ¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤ ¥Ý¥Ã¥È´¬¤
¡¡É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢¶»¸µ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥È´¬¤¡×¤ò¡£¥³¡¼¥È¤Î¶ß¤Î³°¤Ë½Ð¤·¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÃ¼¤ò¶ß¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é°ìÁØÃÈ¤«¡Á¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡Ë1¼þ´¬¤¤¤ÆÎ¾Ã¼¤òÁ°¤Ë¿â¤é¤¹¡£ÎØ¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡Ë1¤ÎÎØ¤ò¤Í¤¸¤ë¡£
4¡ËÎ¾Ã¼¤ò2¤ÎÎØ¤ËÄÌ¤¹¡£
5¡Ë2¤ÎÎØ¤òÀ°¤¨¤ë¡£ÂÀ¤á¤Ë¤¹¤ë¤«ºÙ¤á¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç°õ¾Ý¤¬·ë¹½ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¢¡´¬¤Êý¤¾®´é¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ê ¥¢¥Õ¥¬¥ó´¬¤
¡¡¥¢¥é¥Ö¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥·¥å¥Þ¥°¡Ê¥¢¥Õ¥¬¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÀµÊý·Á¥¹¥È¡¼¥ëÉ÷¤Î´¬¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥ó´¬¤¡×¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ´¨¤â¤Ç¤¤Æ¾®´é¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡ª ¥¢¥Õ¥¬¥ó´¬¤¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î´¬¤Êý¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤»¤º¤Ë´¬¤¤Þ¤¹¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤ÎÄ¹¤µ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¡£
2¡ËÃ»¤¤Ã¼¤ÎÊÒÊý¤ÎÀèÃ¼¤À¤±¤ò¡¢¼ó¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£¼ó¤Î²¼¤Ç»°³Ñ·Á¤Ë¤¿¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÄ¹¤¤Ã¼¤ò1¼þ¤µ¤»¤ë¡£
4¡Ë3¤Ç1¼þ¤µ¤»¤¿ÊÒÊý¤ÎÀèÃ¼¤À¤±¤ò¡¢¼ó¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë´¬¤¹þ¤à¡£
5¡Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¢¡´¬¤Êý¥´¬¤«¤Ê¤¤»È¤¤Êý¤â¥¢¥ê¡ª ¥±¡¼¥×É÷
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¡È´¬¤«¤Ê¤¤¡É¤Ç¥±¡¼¥×É÷¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Ä¶¡Á´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥È¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¾ÂçÈ½¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡¥é¥ó¥ÁµÙ·Æ¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Î»þ¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÄ¹¤µ¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸å¤í¤Ç»ý¤Ä¡£
2¡ËÃ»¤¤Ã¼¤òÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¸ª¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£
3¡ËÄ¹¤¤Ã¼¤òÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¸ª¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¤â¡¢´¬¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤É¤ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¿°¤·ÁÈþ»Ò¡ä
¡Ú°¤·ÁÈþ»Ò¡Û
1994Ç¯À¸¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£ÄìÈ´¤±¤Î°û¤ó¤Ù¤¨¤æ¤¨¼ò¥Í¥¿¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥â¥Îµ»ö¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Í¥¿¤Ê¤É¤â¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£Twitter¡§@agata_yoshiko
¡¡¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢´¬¤Êý¼¡Âè¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´¬¤Êý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÔ½¸¤âÌ³¤á¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢5¼ï¤Î´¬¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤É¤ì¤â30ÉÃÁ°¸å¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2020Ç¯12·î14Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡¡´¬¤Êý¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼Áª¤Ó¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂçÈ½¡×¤Ç¡ÖÄ¹¤á¡×¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÈ½¤Ê¤éÀÞ¤Ã¤Æ¤â¹¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£²ó»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éý60cm¡¦Ä¹¤µ¡Ê¥Õ¥ê¥ó¥¸´Þ¤á¡Ë180cm¤Î¤â¤Î¡£¸ü¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È·ÁÎÉ¤¯¥¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀÞ¤Ã¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢º¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À3¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¢¡´¬¤Êý¡¥·¥ó¥×¥ëÇÉ¤Ë¤Ï ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´¬¤
¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´¬¤¡×¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ê¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤ä¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¡ý¤Ç¤¹¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡Ë1¼þ´¬¤¤¤ÆÎ¾Ã¼¤òÁ°¤Ë¿â¤é¤¹¡£¤³¤Î»þÊÒÊý¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡ËÄ¹¤¤Êý¤ÎÃ¼¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾Ã¼¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È·ë¤Ó¤¹¤ë¡£
4¡Ë¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¼¤ò¹¤²¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¢¡´¬¤Êý¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â¥Ì¥±´¶¤â¡ý ¥ß¥é¥Î´¬¤
¡¡³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡È¤ªÞ¯Íî¤Ê¿Í¡É¤¬¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ß¥é¥Î´¬¤¡×¡£Ê£»¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥Ä¡¼¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬°ìµ¤¤Ë¥¢¥«È´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈÀ¹¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¥ì¤Ç¤¹¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡Ë1¼þ´¬¤¤¤ÆÎ¾Ã¼¤òÁ°¤Ë¿â¤é¤¹¡£
3¡ËÊÒÊý¤ÎÃ¼¤ò¡¢1¤ÎÎØ¤Î²¼¤«¤éÃæ¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡£
4¡Ë¤â¤¦°ìÊý¤ÎÃ¼¤ò2¤ÎÎØ¤ËÄÌ¤¹¡£1¤ÎÎØ¤Ë¤ÏÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
5¡Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¥¥Ä¤¯¤»¤º¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¤È¤ªÞ¯Íî¡£
¢¡´¬¤Êý£¶»¸µ¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤ ¥Ý¥Ã¥È´¬¤
¡¡É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢¶»¸µ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥È´¬¤¡×¤ò¡£¥³¡¼¥È¤Î¶ß¤Î³°¤Ë½Ð¤·¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÃ¼¤ò¶ß¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é°ìÁØÃÈ¤«¡Á¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡Ë1¼þ´¬¤¤¤ÆÎ¾Ã¼¤òÁ°¤Ë¿â¤é¤¹¡£ÎØ¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡Ë1¤ÎÎØ¤ò¤Í¤¸¤ë¡£
4¡ËÎ¾Ã¼¤ò2¤ÎÎØ¤ËÄÌ¤¹¡£
5¡Ë2¤ÎÎØ¤òÀ°¤¨¤ë¡£ÂÀ¤á¤Ë¤¹¤ë¤«ºÙ¤á¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç°õ¾Ý¤¬·ë¹½ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¢¡´¬¤Êý¤¾®´é¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ê ¥¢¥Õ¥¬¥ó´¬¤
¡¡¥¢¥é¥Ö¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥·¥å¥Þ¥°¡Ê¥¢¥Õ¥¬¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÀµÊý·Á¥¹¥È¡¼¥ëÉ÷¤Î´¬¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥ó´¬¤¡×¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ´¨¤â¤Ç¤¤Æ¾®´é¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡ª ¥¢¥Õ¥¬¥ó´¬¤¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î´¬¤Êý¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤»¤º¤Ë´¬¤¤Þ¤¹¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÃ¼¤ÎÄ¹¤µ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¡£
2¡ËÃ»¤¤Ã¼¤ÎÊÒÊý¤ÎÀèÃ¼¤À¤±¤ò¡¢¼ó¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£¼ó¤Î²¼¤Ç»°³Ñ·Á¤Ë¤¿¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÄ¹¤¤Ã¼¤ò1¼þ¤µ¤»¤ë¡£
4¡Ë3¤Ç1¼þ¤µ¤»¤¿ÊÒÊý¤ÎÀèÃ¼¤À¤±¤ò¡¢¼ó¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë´¬¤¹þ¤à¡£
5¡Ë·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¢¡´¬¤Êý¥´¬¤«¤Ê¤¤»È¤¤Êý¤â¥¢¥ê¡ª ¥±¡¼¥×É÷
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¡È´¬¤«¤Ê¤¤¡É¤Ç¥±¡¼¥×É÷¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Ä¶¡Á´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥È¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¾ÂçÈ½¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡¥é¥ó¥ÁµÙ·Æ¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Î»þ¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¡£
1¡Ëº¸±¦¤ÎÄ¹¤µ¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸å¤í¤Ç»ý¤Ä¡£
2¡ËÃ»¤¤Ã¼¤òÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¸ª¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£
3¡ËÄ¹¤¤Ã¼¤òÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¸ª¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¤â¡¢´¬¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤É¤ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¿°¤·ÁÈþ»Ò¡ä
¡Ú°¤·ÁÈþ»Ò¡Û
1994Ç¯À¸¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£ÄìÈ´¤±¤Î°û¤ó¤Ù¤¨¤æ¤¨¼ò¥Í¥¿¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥â¥Îµ»ö¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Í¥¿¤Ê¤É¤â¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£Twitter¡§@agata_yoshiko