EXILE TAKAHIRO（41）が14日までに自身のインスタグラムを投稿。プライベートな姿を茶目っ気たっぷりに披露し、ツッコミが殺到している。

TAKAHIROは「自宅の書斎で、趣味である“書”と向き合ってます」と大きな窓からビルが見える部屋で、“書”をしている姿を投稿。「この夕暮れから夜景に切り替わっていく グラデーションが心を落ち着かせてくれます」とつづった。

でも、ハッシュタグで「#嘘です」「#全然ホテルです」とぶっちゃけ。

「#緊張感のあるステージが控えてて」「#心もそこまで落ち着いてません」「#あら不思議」「#書と向き合うと」「#落ち着いてきた」「#知らんがな」と茶目っ気たっぷりに記した。

この投稿に、5万もの「いいね！」が集まる反響。フォロワーからも「真剣な眼差し素敵です」「ご自宅はもっと凄そう」「こんな書斎自宅に欲しいね」「嘘なんか〜い！」「自宅だと思ってすごいーーってなってました」「カッコいい 自宅公開するわけなーいと思ったわよ??ww」「ハッシュタグさすがです」「めちゃくちゃ素敵な書斎と思って」などの声が寄せられている。