この冬欲しい！GiRLS by PEACH JOHNの新作ブラセットで可愛さアップ

GiRLS by PEACH JOHNから、冬の新作コレクションが登場しました。レースや刺しゅう、ラメ使いの華やかなデザインから、ノンワイヤーで軽い着け心地を叶えるフェミニンなブラセットまで、冬の気分を高めるラインナップが勢ぞろい♡シーズンムードを楽しみながら、気分に合わせてスタイルを選べるのが魅力です。公式通販サイトでは詳細やカラー展開もチェックできるので、新しいお気に入りを探してみてください♪

華やかに盛れるラメレースブラセット

「もりこれエンブロイダリーラメレースブラセットQ」は、ラメ糸入りの刺しゅうレースとチュールフリルがポイント。

中央のラインストーンチャームが可憐さをプラスします。取り外し可能なパッド付きで、バストを寄せ上げて立体的な谷間をメイク。

A～Eカップに対応し、AカップはUB70/75のみの展開です。価格は3,278円。カラーはネイビー、レッド、グレージュの全3色で、冬の装いに華やぎを添えてくれます。

ANAの新作キャリー登場！機内持ち込みOKの横型ビジネスキャリーが誕生

軽やかに整えるノンワイヤーブラセット

「りらこれプチローズノンワイヤーブラセットM」は、中央のローズモチーフが目を引く上品なデザイン。カップ下に配置されたパワーネットパネルがバストの広がりを抑え、自然な丸みと高さを演出します。

取り外しできる薄手パッド入りで、軽い着け心地ながら程よいボリュームも♪

価格は2,178円。サイズはBC/DEカップ、UB65/70/75の展開。カラーはブラウン、グレージュ、ローズピンクの全3色です。

冬のランジェリー選びをもっと自由に♡

冬の装いを下から支えてくれるランジェリーは、気分までそっと華やかにしてくれる存在。

GiRLS by PEACH JOHNの新作は、盛れデザインからリラックスできるノンワイヤーまで幅広く揃い、その日の自分に寄り添ってくれます。

お気に入りの一枚が見つかれば、冬のおしゃれもさらに楽しくなるはず♡気になったアイテムは公式通販でチェックして、ぜひ自分らしい冬のインナー選びを楽しんでください。