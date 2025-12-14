浜崎あゆみ「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間」 生まれながらに障害…写真に「カワイイふたり」と反響 保護犬を迎える
歌手の浜崎あゆみが13日、自身のインスタグラムを更新し、保護犬を迎えたことを明らかにし、「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています」と報告した。
【写真】浜崎あゆみ「我が家に赤ちゃんが2人増えて」…「グミ」と「ミルク」を写真添え紹介
“赤ちゃん2人”は、ヨークシャーテリアの「グミ」、トイプードルの「ミルク」。写真つきで紹介し、元気いっぱいだが、障害をもって産まれ、浜崎が自宅に迎えたという。
「2人ともいわゆるレベル4と言われる障害を生まれながらに持っており、非常に複雑な手術が早期に必要な為、高度な技術を要する限られたドクターを探さなければならない状況だったのですが、いつも濱崎家の全員（犬の絵文字）がお世話になっている病院の院長はじめ皆様が尽力して下さり、ありがたい事に年明けには特別な名医の先生が東京にいらして下さりオペを受けられる事になりました。心より感謝致しております」と説明。
さらに、「2人はまだ自分の体力の限界や危険性をもちろん知らない赤ちゃんだから、毎日色んなことに興味を持って遊びたがるんだけど中々危なくて自由にはさせてあげられず、、そんな感じでオペまでも、オペの際も、オペ後のリハビリ等も、困難は続いて行くのだろうけど、いつかそれらを全て乗り越えて、グミルクと思いっきり走り回れる日を今からすごく楽しみにしてるんだー」とつづった。
「グミ、ミルク、私達のところに来てくれてありがとう」と歓迎し、「一風変わった（いや、何風も変わってるか笑）わたしがママで大変な事もあると思うけど、これからよろしくね」と呼びかけている。
ファンからは「読んでて涙が出ました」「あゆは本当凄い」「すごいなぁ｡意味のある愛とお金の使い方。努力して稼いだお金を命をつなぐ為に使える事を尊敬します」「カワイイふたり」など、多数の声が寄せられている。
