¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×Ç¯¶â·î6Ëü8,000±ß¡¦66ºÐÃËÀ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ò°ìËç¤ÎÉõ½ñ¡Ó¡£»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤¿¡ÒÆÃÊÌµëÉÕ¶â¡Ó¤ÎÀµÂÎ
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢·î5Ëü±ß¡Á7Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡¢²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦¿©Èñ¤Ê¤ÉÀ¸³èÈñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹âÎðÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î·îÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¤ÏÌó15Ëü±ß¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤º¡¢ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖµëÉÕ¶â¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤¿
ÅÔÆâ¤ÎÃÄÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹66ºÐ¤ÎÃËÀ¡¦ºä²¼ÉÒÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢60ÂåÁ°È¾¤Ç°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â·î³Û6Ëü8,000±ß¤Î¼ýÆþ¤ÇºÙ¡¹¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅß¾ì¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Ìë¤Ï¤³¤¿¤Ä¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ìÔÂô¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë500±ß¤ÎÊÛÅö¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ç¾¯¤·ºá°´¶¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤«¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¤¹¤°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤é¤ÎÇöÎÐ¿§¤ÎÉõÅû¡£ÉáÃÊ¤Ï¡ÖÇ¯¶â³Û²þÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ñÎà¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·ÍÍ»Ò¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉõÅû¤Ë¡ØµëÉÕ¶â¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ØÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡Ù¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉõÅû¤Ë¤Ï¡ÖµëÉÕ¶â¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºä²¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤â¤È¤ØÍ¥ÀèÅª¤ËÄÌÃÎ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë°ÆÆâÊ¸¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÅºÉÕ½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×¡£¼«Ê¬¤Î½êÆÀ¾ðÊó¤Ï»ÔÄ®Â¼¤«¤éÇ¯¶âµ¡¹½¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¼«Æ°Åª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌò½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
ºä²¼¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿ÄÌÃÎ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î°ÆÆâ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¤¦¤Á½êÆÀ¤¬ÆÃ¤ËÄã¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎµëÉÕ¶â¤ò¾å¾è¤»»Ùµë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ç¤Ê¾ò·ï¡ÊÏ·ÎðÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¾ì¹ç¡Ë¡ä
¡üÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡üÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤¬°ìÄê´ð½à°Ê²¼¡ÊÌó88Ëü±ß¡Ë
¡üÆ±°ìÀ¤ÂÓÁ´°÷¤¬½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡üÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤¬10Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È
¾ã³²Ç¯¶â¤ä°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÊÌÅÓ¡¢½êÆÀ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁ¤Ï´ü¸ÂÆâ¤Ë¡¢µëÉÕ¤ÏËèÇ¯¸«Ä¾¤·¤â
¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬Äó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐµëÉÕ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»ë³Ð¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÇµÆþ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ë¤è¤ëÂåÉ®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ª¤äÈ¯À¼¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥·¥ß¥ê¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µëÉÕ³Û¤Ï¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¯ÅÙ¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¡Ö»Ùµë¶â³Û²þÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤ÆÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔ³ºÅöÄÌÃÎ½ñ¡×¤¬ÆÏ¤¡¢»Ùµë¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºä²¼¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·î¤¢¤¿¤êÌó5,000±ß¤ÎµëÉÕ¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤äÌÈ½ü´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£Ç¯³Û¤Ë¤¹¤ë¤È6Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â·î³Û6Ëü8,000±ß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤«¤¬¿ôÀé±ß¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸«ÀÚ¤êÉÊ¤òÇã¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2,000±ß¤¢¤ì¤ÐÅôÌý¤¬Çã¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬½Ð¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎµëÉÕ¶â¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¡£ÉõÅû¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤â³«Éõ¤»¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¼õµëÏ³¤ì¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿½ÀÁ¸å¤ÏÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Ï¼êÂ³¤ÉÔÍ×¤Ç¼«Æ°»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊâ¤À¤±¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×