新車41万円！ ダイハツ新型「小さな4輪」に反響殺到！

ダイハツが2025年8月25日に市場へ投入した新モビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」は、自動車メーカーが直面するパラダイムシフトへの、ひとつの解答となる興味深い存在です。

従来の「クルマ」という枠組みから解き放たれ、歩行領域を拡張するパーソナルモビリティとして誕生したこのモデルは、急速に進む高齢化や免許返納後の移動手段不足といった社会課題に対し、ダイハツらしい生活者視点のエンジニアリングで応えた意欲作と言えるでしょう。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新型「小さな4輪」です！（44枚）

このe-SNEAKERは、「胸張れる 軽快 安心モビリティ」というコンセプトが示す通り、単なる福祉用具の枠を超え、アクティブシニアが自尊心を持って街へと繰り出せるような、新たな移動の自由を提案しています。

まず、法的区分においてe-SNEAKERは「歩行者」として扱われるため、運転免許は一切不要。

最高速度は時速6kmに制御されており、歩道を堂々と、かつ安全に移動することが可能です。

近年、都市部を中心に普及が進む電動キックボードなどが車道走行を原則とし、安全性への懸念が払拭しきれない中、歩道という“安全性の高い場所”を利用できる安心感は、特に高齢者や運転に不慣れな層にとって決定的な魅力となるでしょう。

全長1130mm×全幅645mm×全高985mmというコンパクトなボディサイズは、人混みの中でも周囲に威圧感を与えず、また最小回転半径1.43mという優れた取り回し性能と相まって、まるで自分の足のように直感的に扱える設計となっています。

さらに特筆すべきは、日本の道路環境を知り尽くしたダイハツならではの足回りの設計思想です。

歩道には予期せぬ段差や溝、傾斜がつきものですが、e-SNEAKERは4輪すべてに大径のエアータイヤを採用。

適切なサスペンション構造を組み合わせることで、最大7.5cmの段差や10cm幅の溝をも乗り越える高い走破性を実現しました。

また、乗車時の目線を自転車と同等の高さに設定することで、周囲からの被視認性を確保し、交通社会の中で埋没することによるリスクを低減している点も、安全哲学の表れと言えます。

パワーユニットには、重量わずか2.5kgという軽量な脱着式リチウムイオンバッテリーを採用しており、室内に持ち込んで家庭用電源から約2.5時間で充電が可能です。

満充電での航続距離は12kmと、近隣への買い物や通院といった日常のラストワンマイルをカバーするには十分なスペックを確保しています。

操作系はアクセルグリップとブレーキレバーというシンプルな構成ながら、坂道での速度抑制機能や急斜面検知機能など、電子制御による高度な安全サポートがドライバーを支えます。

車両価格は消費税非課税で、41万8000円。

決して安価な設定ではありませんが、電動車いすとしての補助制度活用の可能性や、免許返納後の維持費などを考慮すれば、十分に合理的な選択肢となり得るでしょう。

このようなe-SNEAKERについて、SNSなどでは既に多くのコメントが寄せられており、「これからの買い物難民に良い」「軽に強いダイハツ製だけに信頼できるし！」「免許返納した高齢者の移動にもピッタリ」といった声が確認できます。

またさらに、「これまでに無いデザイン！」「普通にカッコイイし乗ってみたいな」「毎日のお出かけが楽しくなるね」などの投稿もあり、単なる移動器具としてではなく、ライフスタイルを豊かにするギアとして受け入れられそうだと予感させます。

ダイハツの新提案であるe-SNEAKERは、移動の自由を諦めないすべての人々にとって、社会との繋がりを保ち続けるための頼れる相棒となることでしょう。