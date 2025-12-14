決勝進出の9組を紹介

昨年末に行われた「M-1グランプリ2024」は、令和ロマンが史上初の連覇を成し遂げるという衝撃的な結果に終わった。令和ロマンの高比良くるまは『漫才過剰考察』という漫才を徹底的に分析した著書を出したことでも知られている。彼のような分析キャラの芸人が「M-1」を見事に“攻略”してみせたことは、新しい時代の到来を感じさせた。【ラリー遠田／お笑い評論家】

毎年、厳しい予選をくぐり抜けた実力派の漫才師が激闘を繰り広げる「M-1」は、いまや国民的行事として多くの人に愛されている。今年もそんな「M-1」の季節がやってきた。

真空ジェシカ

12月4日に「M-1グランプリ2025」のファイナリストが発表された。予選を勝ち上がって決勝に駒を進めたのは、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろうの9組。ここに敗者復活戦の勝者を加えた10組が、21日に行われる決勝に臨むことになる。ファイナリストの顔ぶれを紹介しつつ、今年の見どころについて解説する。

優勝候補の筆頭と言えるのが、5年連続の決勝進出を果たした真空ジェシカだ。昨年は決勝で3位という過去最高の結果に終わった。川北茂澄の切れ味鋭いボケに定評があるコンビだが、最近では漫才の構成力にも磨きがかかっていて、ますますスキのない存在になっている。

そんな真空ジェシカに続く有力候補と言えるのが、ヤーレンズ、エバース、ママタルトの3組。彼らは昨年に続いて決勝に進んでいる。中でもヤーレンズは2023年から3年連続の決勝進出であり、2023年には準優勝を果たしている。「M-1」の戦い方をわかっているコンビだと言える。

エバースは昨年の決勝で4位に入っただけでなく、2024年に「NHK新人お笑い大賞」優勝、2025年に「ABCお笑いグランプリ」優勝とほかの賞レースでも結果を出していて、波に乗っている。ママタルトは、巨漢の大鶴肥満と長ツッコミの檜原洋平のコンビネーションを売りにしている。

注目の敗者復活戦

2022年大会以来、3年ぶりの決勝進出を果たしたのが女性コンビのヨネダ2000。独特のナンセンスな漫才には定評があり、誰とも重ならないその芸風は今年の決勝でも輝いて見えるだろう。

初めて決勝に進むのがドンデコルテ、豪快キャプテン、めぞん、たくろうの4組。ドンデコルテの渡辺銀次と豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラは、それぞれキャラクターとしての魅力にあふれている。一度見たら忘れられない存在感があり、初めて見たときのインパクトは強い。この2組は今大会のダークホースである。

めぞんは、ボケ担当の吉野おいなり君の熱い語り口が印象的なコンビ。吉野は人気YouTubeチャンネル「板橋ハウス」のメンバーとしても知られていて、YouTuberとしても成功している異色の経歴の持ち主だ。たくろうは赤木裕のやたらとおどおどした挙動不審キャラを生かした漫才を売りにしている。どちらも独自のスタイルを確立していて、決勝の舞台でも安定感のあるパフォーマンスが期待できる。

さらに、決勝当日に行われる敗者復活戦で誰が勝ち上がるかというのにも注目だ。敗者復活戦は観客審査と芸人審査を組み合わせた形で行われるため、審査の傾向が読みづらい。当日の会場を最も沸かせた芸人が復活のチャンスをつかむことになるだろう。

どんなにお笑いに精通している人でも、「M-1」の結果だけは予想できない。果たして今年はどんなドラマが待ち受けているのだろうか。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

