今から25年前の2000年12月11日、愛知県で衝撃的な事件が発覚した。3歳女児が両親からろくな食事を与えられず、虐待の末に餓死していたのだ。「娘が死んでいる」と通報した父Bと母Cは「11月中旬から満足な食事を与えなかった」「段ボール箱の中に入れてそのままにしておいた」などと供述した――。第1回では、事件発覚時の様子と父母の生い立ちを伝える当時の「週刊新潮」記事を再掲する。

＊＊＊

【写真】事件が起こった社宅

警察も絶句した遺体

（以下、「週刊新潮」2000年12月28日号掲載記事を再編集しました。文中の年齢等は掲載当時のものです）

12月11日未明、愛知県武豊町の自宅で死亡していたAちゃん（3）の遺体は無残なものだった。顔は青黒く、目はくぼみ、アバラは浮き、手と足も骨と皮だけ。警察の署員も絶句したほどだった。

4人家族にいったい何が起こったのか

「12月10日の夜11時57分に“娘が死んでいる”という通報があり、0時25分に現場に到着。居間で毛布にくるまれているAちゃんを発見しました」（愛知県警半田署）

通報したのは、大手製鉄会社の子会社に勤務するB（21）とC（21）夫妻。同町の社宅の一室からである。部屋にはゴミが散乱し、生ゴミが腐ったような異臭がただよっていたという。

司法解剖の結果、Aちゃんの死因は餓死。右側頭部と顔面右側には、床擦れ特有の皮下出血があり、BとCは保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された。

ベッドから落ちて頭を打ったと

「出かけていて、帰ってきたら娘が死んでいた」

「11月中旬から十分な食事を与えなかった」

「段ボール箱の中に入れて、そのままにしておいた」

警察の事情聴取に、2人はそう供述した。

「残念です。せっかく改善が見られていたのに……。病院としてはこれ以上、どうしようもありませんでした」

と嘆くのは、以前にAちゃんを診察した病院の関係者だ。

「最初に来院したのは一昨年の9月。Aちゃんが痙攣で左足や両手がビクビク震えている、と受診に来たのですが、診察の結果は左急性硬膜下血腫でした。11月に手術し、成功。なんでも受診の7カ月ほど前に、兵庫県に旅行に行った際、ビジネスホテルのベッドから落ちて、頭を打ったとのことでした」

高3の11月にAちゃんを出産

そのせいかAちゃんの発育は遅れていた。今年8月には痩せてグッタリして来院し、栄養失調と診断されたが、Cは入院を拒否している。近所から武豊町の保健センターに、「あの家の育児は大丈夫か」という通報が寄せられていたこともあり、同保健センターも母親への指導に当たっていた。

しかし、それでもAちゃんにはこの夏以降、一日にパン一、二切れしか与えられなかったという。周囲の心配も、この夫婦には全く通じていなかったのである。

2人は、一体どんな家庭に育ったのか。

「Bの母親は2度離婚している。Bは母と義父に育てられ、名古屋市内の工業高校に通いました。Cも12歳の時に両親が離婚し、父親が引きとって、彼女は紡績工場で働きながら商業高校の定時制に通ったんです。Aを妊娠していることが分かり、その学校も退学。2人には浪費癖があり、電話料金も未納なのに、親から小遣いをもらって車やパソコンを買うような生活をしていました」（事情通）

2人は、保育園時代の幼なじみ。高校に入ってポケベルのメールを通じて再会し、恋愛関係に。高校3年の11月に、18歳で早くもAちゃんが生まれている。その後、長男も生まれ（1歳6カ月）、現在も第3子を妊娠中だという。

子供が子供を産んだようなもの

2人について、近所の住民がいう。

「今時の若者ですよ。奥さんは厚底サンダルを履いていて、旦那さんも茶髪。旦那さんが外で座り込んで携帯電話でよく話している姿を見ました。下の男の子はたまに見ましたが、Aちゃんの姿を見たことはほとんどありません」

父親のBはファミコンが大好きで、家でも家事を手伝うより、ひたすらゲームに熱中していたという。わが子の面倒より、自分が遊びたいレベルだったようだ。

Cの母親（42）がいう。

「Aに会ったのは8月が最後です。痩せて心配だから、娘と一緒に病院に行ったんです。夏バテかもしれないから、早く処置しないと大変よ、とその時、娘に言ったんですが……。次々子供も生まれるけど、頑張るってあの娘は言ってました。でもやっぱり、子供が子供を産んだようなものだったんです……」

（以上、「週刊新潮」2000年12月28日号掲載記事より）

＊＊＊

「ミルクあげるのもったいないね」「うん、そうだね」――。第2回【愛知3歳女児餓死、裁判で明らかになった虐待の生々しさ】では、裁判の冒頭陳述で明かされた衝撃的な行為や言葉、そして殺人罪で起訴された裁判の結末を伝える。

デイリー新潮編集部