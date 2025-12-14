人気芸人、女装モノマネで激変した姿を“本人”に披露！仕草まで完全再現も「やりすぎやって」

人気芸人・レインボーの池田直人が、本人の前で完全再現した“女装モノマネ”を披露する場面があった。

【写真】それメイクだったの？人気芸人こだわりの“チャームポイント”

12月11日（木）に放送された『私が愛した地獄』にゲストとして登場したレインボー・池田。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティだ。

番組では、RIHOから「稲田さんが可愛がっている後輩芸人が遊びに来てくれました」と紹介されるも、そこで登場した池田の姿に3人は驚き。

「どうも、2023年から来ました紅しょうが稲田美紀です」と、池田は稲田の漫才衣装に似せた青いジャケット＆スカートに、目の下の“作りボクロ”まで再現した姿で登場する。

これには稲田も「あんた何してんの？こんな忙しいのにさ…やりすぎやって」とツッコミを入れつつも、嬉しそうな表情を見せた。

さらに、目をパチパチとまばたきさせたり、稲田の宣材写真のポーズを真似たりと、見た目だけでなく仕草までも完全再現。ぺえ＆RIHOも「やるやる！」と稲田を完コピした池田に爆笑していた。