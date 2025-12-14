「内視鏡検査」を楽に受けるコツはご存じですか? 痛みを和らげる方法を医師が解説!

内視鏡検査は重要ですが、「痛い」「苦しい」というイメージが敬遠される理由の一つです。しかし、炭酸ガスの使用や鎮静薬、鼻から挿入できる細いスコープ、浸水法などで痛みや不快感を軽減できます。また、力を抜くタイミングや呼吸法の工夫も役立ちます。今回は「末木内科医院」の末木先生に、内視鏡検査を楽に受けるためのコツを解説していただきました。検査のストレスを軽減し、将来の健康を守るために一歩を踏み出してみませんか？

監修医師：

末木 良太（末木内科医院）

2002年3月北里大学医学部医学科卒業。山梨医科大学医学部附属病院（現・山梨大学医学部附属病院） 第一内科、共立蒲原総合病院、地域医療機能推進機構 山梨病院で勤務。2011年 山梨大学大学院医学工学総合教育部 修了。2023年7月 末木内科医院胃腸科血液科 開業。医学博士、日本内科学会認定内科医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本ヘリコバクター学会H.pylori(ピロリ菌)感染症認定医、日本消化管学会胃腸科認定医、禁煙サポーター、難病指定医。

編集部

症状がない人が内視鏡検査を受けるときには、どんなことに注意すれば良いでしょうか？

末木先生

繰り返しになりますが、定期的に検査を受けるのを忘れないようにするということです。症状がないとつい検査を受けることをおろそかにしがちですが、知らないうちに体内で病巣が育っていることもあるので、必ず定期的に検査を受けましょう。また、親族が大腸がんになった場合には遺伝の可能性も考えられるので、そのような人も定期的に下部消化管内視鏡検査を受けることをおすすめします。

編集部

「内視鏡検査は痛い、苦しい」という印象がありますが、どうしたらよいのでしょうか？

末木先生

確かに、上部消化管内視鏡検査に関しては痛みというよりは苦しさがあると思います。個人差がありますが一般的には若い人ほど嘔吐反射が強い傾向があります。ですが、内視鏡を受ける際に体位、呼吸の仕方、力を抜くタイミングなどポイントをおさえることで比較的楽にできることもあります。受ける際担当の先生とよく相談してください。

編集部

下部消化管内視鏡検査が特に辛いと聞きます。

末木先生

以前は下部消化管内視鏡検査の際に空気を入れて観察していましたが、最近は施設によって炭酸ガスと言って空気の200倍ほど吸収されやすいものを使うことでおなかの張りに伴う痛み、吐き気などがほとんどでなくなっています。また鎮静薬を使用すれば、寝ている間に検査が終わり楽にできます。医療機関のなかにはそのような検査を行っているところもありますが、当然その薬によるデメリットもあるので、担当の先生によく確認してください。

編集部

そのほか、痛みを和らげる方法はありますか？

末木先生

上部消化管内視鏡検査であれば、口からスコープを入れるよりも鼻から入れることで反射が起きにくく検査できます。また鼻から入れるような細い内視鏡を口から挿入することで、通常径のスコープと比較して楽に飲めることもあります。下部消化管内視鏡検査の場合は、一般的には少量の空気で管腔を確認しスコープを進めますが、浸水法という空気の代わりに水を注入しながらスコープを入れる方法もあり、こちらの方が痛みは出にくいと思います。

編集部

あらためて、内視鏡検査を受けるメリットを教えてください。

末木先生

内視鏡検査は大変ですが、同時に非常に大事な検査でもあります。比較的楽に受けていただければその後の検査への抵抗も減ると思いますし、その積み重ねが将来的な消化器がんによる死亡率の減少につながります。ぜひ、担当の先生とよく相談していただければと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜【医師解説】大腸がんの早期発見にもつながる｢内視鏡検査｣とは？ 自覚症状がなくても受けるべき？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。