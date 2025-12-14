PowerShot SX740 HSが首位に！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/12/14
「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
4位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
5位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
6位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
7位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
8位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
9位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
10位 きょうはなに撮る？ アンパンマンキッズカメラ
キョウハナニトル？ アンパンマンキッズカメラ（アガツマ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
