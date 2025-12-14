宮城県気仙沼市で「KanaKana」を営む内海正義さん

世界最高峰エベレストを擁するネパールの家庭の味を楽しめる店が、太平洋に面した宮城県気仙沼市の唐桑半島にある。店主内海正義さん（69）は、ヒマラヤ山脈を渡り歩いた元登山家。自慢のスープカレーで、東日本大震災で傷ついた古里を「元気にしたい」と腕を振るう。（共同通信＝奥村湧太）

扉を開けると、スパイスの香りとともに、雪化粧をした美しい山々の写真が目に飛び込んでくる。「行ってみたくなるでしょ」。ネパールの村で暮らしたこともある内海さんが、雄大な自然の魅力を客に語る。中には日本を代表する登山家長谷川恒男さんと写った1枚も飾られていた。

内海さんは高校卒業後、山梨、長野両県にまたがる八ケ岳の山小屋で働いている時に長谷川さんと出会った。体力を買われ、一緒に世界の名だたる山々を巡った。妻の出産のため参加しなかった1991年の登山。長谷川さんは雪崩に巻き込まれ亡くなった。

「長谷川と登る山が好きだったからね」。一線から離れ、東京都の新宿区役所に就職した。2011年の震災では、津波と火災で故郷の気仙沼市に大きな被害が出た。力になりたかったが、被災地のがれき受け入れなどに追われ、東京を離れられなかった。古里は震災後、若者が減り空き家が増え、「早く戻りたい」と思いを募らせた。

昨年春に退職すると、空き家を改装し同年7月に店を開業した。スープカレーはネパールの家庭料理をアレンジし、地域の人の意見も聞き試行錯誤した。約20種類のスパイスを混ぜながら辛さを控え「子どもも食べられる」と誇らしげ。大きく切った地元産の野菜は口の中でほろっと崩れる。

「観光を登山に例えれば、食べる場所は『ベースキャンプ』」。魅力が詰まった唐桑半島に長く足を止めてもらうための拠点にしたいと思う。

今年11月上旬、仙台市の大学院生2人がバイクで訪れた。鈴木奏和さん（24）は6月にも来店し、卒業旅行の行き先をネパールに決めた。この日は旅程を内海さんに相談。「実感が湧いてきた。トレッキングが楽しみ」とうれしそうだ。店名の「KanaKana（カナカナ）」は、ネパール語で「ご飯ができたよ」という意味。内海さんは「お客さんにはカレーの味もネパールの話も、唐桑の風景も楽しんでいってほしい」と語った。

ネパールの家庭料理をアレンジした内海正義さんのスープカレー

エベレストを背に長谷川恒男さん（中央）と写真に納まる内海正義さん（左）＝1988年