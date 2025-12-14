各局エース、レジェンド、注目の若手に直撃すること100回＆10年…データで振り返る連載「テレビ屋の声」
●「総合演出・有田哲平」が登場…リレーの醍醐味
注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。2015年12月のスタートから、おかげさまで100回＆10周年を迎えることができました。
10年にわたり連載を続けられたのは、ひとえに、ロングインタビューで番組への愛や裏側を熱く語ってくださった皆様、そして記事を楽しんでくださった読者の皆様のおかげです。感謝申し上げます。
そこで当記事では、各局を代表するエースにレジェンド、さらには業界で注目を集める若手の皆さんまで、実にバラエティに富んだのべ100人のリレーをデータを元に振り返っていきます。
「テレビ屋の声」に登場いただいた皆様（ほんの一部）
○局の垣根を越えた「憲法」の共鳴
毎回インタビューの最後に「気になっている“テレビ屋”」と聞いて、次のインタビュー対象者が決定する当連載。仕事仲間や知人だけでなく、面識がなくても面白いと思った番組のスタッフを指名していく形式で、ここまでリレーがつながってきた。多くの人がこの人選に悩まれるものの、途絶えずに続いてきたのは、テレビ業界の人材の豊富さを裏付けていると言えるだろう。
これまで登場したのは、マイアミ啓太氏(元フジテレビ／#001,#032)と上出遼平氏(元テレビ東京／#035,#075)をそれぞれ2回取材しているため、98人。これを属性別にみると、キー局では、日本テレビとテレビ朝日の比率が少し高くなっている。
要因として考えられるのは、やはり個人視聴率トップを争う局だけに、ヒット番組のクリエイターが多いこと。また、基本的に「次に指名する方は他局でお願いできれば」しかこちらの希望は伝えないので、それに沿った形で人選が行われるが、例外が2件あり、それが日テレとテレ朝だった。
テレ朝同士のリレーは、加地倫三氏(#021)→森川俊生氏(#022)。『アメトーーク!』『ロンドンハーツ』というバリバリのバラエティ演出家が、第二の人生を謳歌する人々の生活を追っていく『人生の楽園』のプロデューサーを指名するという意外性が興味深く実現した。加地氏は「僕も歳をとって、ゆっくりした番組が視聴者としては合うようになってきて、『人生の楽園』って気持ちいいんですよ」とその理由を明かし、「ゆっくりした企画をケンコバ(ケンドーコバヤシ)と(博多)華丸くんとやりたくて、自分がお笑いでやってるノウハウと融合させて、お昼とかで流したいんです(笑)」と希望を語っていた(2017年12月掲載)。
日テレ同士のリレーは、清水星人氏(当時、#045)→島田総一郎氏(#046)。島田氏が当時統轄プロデューサーを務めていた『ザ!鉄腕!DASH!』に出演するTOKIOから長瀬智也が離れ、城島茂・国分太一・松岡昌宏が「株式会社TOKIO」を設立するというタイムリーなタイミングだった。真正面から取材を申し込むのはハードルの高い話題でも、「指名」という形で切り込めるという当連載の強みが発揮された事例だ(※この話題は「テレビ屋の声」とは別の記事で掲載)。
指名形式のリレー連載は、編集者にない発想で取材対象の人選ができるのが大きなメリット。これにより、テレ朝・藤井智久氏(#054)というレジェンドが、放送作家・北本かつら氏(#053)の指名によって初めてウェブニュースのインタビューを受けてくれた。
この事例の最たる例が、名城ラリータ氏(#068)→有田哲平(#069)の『全力!脱力タイムズ』リレー。演者である有田が、『脱力タイムズ』の“総合演出”としてロングインタビューに応じた記事は反響が大きく、他媒体でも追随したインタビュー記事が見られた。
リレーの中でしびれた事例の一つが、テレ朝・米田裕一氏(#044)→清水星人氏(#045)。米田氏が清水氏について、「それぞれの番組ごとにまるで“憲法”があるような、番組コンセプトとはまた違う次元の思想とも言えるものを感じます」と話していたことを本人に伝えると、「米田さんが“憲法”と言っていたんですか!? 実はスタッフに話をするときによく使う言葉なんですよ」と驚きを持って反応した。制作者ならではの視点で共鳴するのを目の当たりにした瞬間だった。
●制作者が最も名前を挙げた制作者は…
インタビューの中で、たびたび名前が登場する制作者が何人かいる。一緒に仕事をする仲間である場合や、自身が影響を受けた人物などに当たるが、その言及人数ランキングを集計した。
1位は『水曜日のダウンタウン』で知られる藤井健太郎氏(#002)。局の垣根やディレクター、プロデューサー、放送作家の枠を越え、多くの人が言及しており、業界内で最も注目を集める制作者と言って過言はないだろう。
上位に入った人たちは、同じ番組に携わるスタッフや局の先輩後輩といった関係性の人が名前を挙げる例が多い。いわゆる「師匠」と捉えているケースも多く、チームで動く番組制作において、いかに慕われているかが伝わってくる。
ちなみに、片岡飛鳥氏はメディアの取材を受けることがほとんどないこともあり、当連載には登場していないが、今年マイナビニュースのインタビューを受けていただいたので、ぜひ記事をチェックしてほしい。
この上位7人のうち、2人が局を退社してフリーに。全98人で見ると、12月13日現在で15人が局を退社しており、1つのテレビ局やメディアの枠に収まらない注目のクリエイターに数多く直撃してきたことがお分かりいただけるのではないか。一方、局員の立場でも外部配信サービスやイベント展開など、従来の枠に収まらない仕事をしている制作者が多い点も見逃せない。
○「影響を受けた番組」はフジが圧倒
最後に、毎回インタビューの終盤に聞いている「影響を受けた番組」の集計ランキング。当然ながら、どれもテレビ史に刻まれる番組ばかりだが、80年代からテレビ界を席巻したフジテレビの番組が、上位8番組中5番組を占めるという圧倒ぶりだった。総合演出クラスの現在40〜50代の人たちは、フジ全盛期にテレビを見て育った世代に合致すると見られる。
また、ザ・ドリフターズ、ビートたけし、とんねるず、ダウンタウンといった天下を取った芸人がメインを張る番組の中で、『電波少年』が2位に食い込んでいるのは興味深い。
そして、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』を挙げた人に放送作家の人が多いのは、多くの人材を輩出した同番組の企画「放送作家予備校」の影響もあるのだろうか。
○結びに…“テレビ屋”の皆さんへ改めて感謝
連載開始当初、企画内容が見えず、どんな人が登場するのかも分からないにもかかわらず、取材を受けていただいた皆さんには、改めて感謝を伝えたいと思います。当時は「テレフォンショッキングのスタッフさん版です」と説明することでご理解を頂いており、誰もが知る名コーナーの偉大さを改めて実感しました。
こうして連載を重ねていくうちに、「いつも読んでます」「これに出たかったんです」と言ってくださる人が徐々にいらっしゃるようになり、「継続は力なり」を体感。最新の第100回(日本テレビ・廣瀬隆太郎氏)では、ついに「学生時代から読んでます」という方も現れました。
普段一緒に仕事をしているスタッフさんがどんな意識で番組制作に臨んでいるのか、興味を持って読んでくださっているタレントさんの名前を耳にすることも増えました。佐藤勝利さんはインタビューでも公言していただいているので、ここで紹介いたします。
この連載に登場する方は、こちらが「それは企業秘密では?」と思ってしまうほど、番組の裏側や演出の考えを深く教えてくださるので、「お話を引き出すのが上手いですね」と言っていただくこともあるのですが、とんでもございません。皆さんが高い熱量と愛を持って番組制作を手がけられているので、こちらが少し聞くだけでその思いが堰を切ってあふれ出てくるのです。
最近はABEMAの方(#071,#099)も登場するようになり、今後は従来のテレビの枠にとらわれないクリエイターに取材できることを期待しつつ、「オールドメディア」と揶揄される中でも全力を注いで番組作りに勤しむ“テレビ屋の声”を、微力ながら伝え続けられれば思っております。
