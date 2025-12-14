“スーツ”の印象強い三谷幸喜氏「スーツを着てないときはないです」理由明かす
脚本家の三谷幸喜氏（64歳）が、12月14日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。スーツ姿の印象が強い三谷氏だが、「スーツを着てないときはないです」と話し、その理由を明かした。
番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷氏が対談。普段の服装の話題になり、菅田が「三谷さんってプライベートというか、スーツ着てないときに何してるのかな」と、スーツ姿のイメージが強い三谷氏の普段着について質問する。
これに三谷氏は「スーツを着てないときはないです」と語り、その理由を「高校のときに、すごい覚えてるんですけど、高校、詰襟（つめえり）だったんですよ。それがもうラクで。着替えるのもイヤだったから、家に帰ってもずっと学ランで。パジャマ代わり。寝るときまで着てた、ずっと（笑）」と説明。
ただ、「犬の散歩するときはさすがに着替えます。僕もだいぶ大人になったんで（笑）。ちょっとラフな格好になりますけども。でもTシャツとか持ってないですもん。ジーパンとかもないし」と語った。
番組は前回に引き続き、連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介、そして同作脚本の三谷氏が対談。普段の服装の話題になり、菅田が「三谷さんってプライベートというか、スーツ着てないときに何してるのかな」と、スーツ姿のイメージが強い三谷氏の普段着について質問する。
ただ、「犬の散歩するときはさすがに着替えます。僕もだいぶ大人になったんで（笑）。ちょっとラフな格好になりますけども。でもTシャツとか持ってないですもん。ジーパンとかもないし」と語った。