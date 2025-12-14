

（C）DOMOTO

DOMOTO初のファンミーティング「DOMOTO Fan Meeting 2025」の模様を、オンライン動画配信サービスHuluで、2026年1月1日午後５時から独占疑似ライブ配信することが決定した。

2025年1月1日、YouTubeでの生配信にて“KinKi Kids”からの改名を発表したDOMOTO。その後、7月22日にオフィシャルファンクラブがグランドオープンし、DOMOTOとして初となるファンミーティングが12月13日と14日の2日間にわたり埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催。

本イベントは、DOMOTOのオフィシャルファンクラブ会員に向けた初のファンクラブイベントであり、DOMOTOの2人が、いつも応援してくれているファンと集い、共に特別な時間を過ごすことを目的に企画されたもの。

そんな「DOMOTO Fan Meeting 2025」の模様を、オンライン動画配信サービスHuluで2026年1月1日午後5時から独占疑似ライブ配信することが決定した。さらに疑似ライブ配信終了後には1月14日午後11時59分まで見逃し配信も実施する。

また、視聴チケットを購入者にはもれなく配信限定特典として、イベント終了直後の DOMOTOの2人が感想を語るアフタートークの視聴に加えて、購入者全員にデジタルプレゼントも。さらに視聴チケット購入者の中から抽選で、DOMOTO2人の撮影時に使用した幕で作った限定グッズが当たる特別キャンペーンも実施。※本イベントのHulu視聴チケットの購入は「DOMOTO OFFICIAL FAN CLUB」会員限定。