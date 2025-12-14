¡Úºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Û¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÌÆ¤¬¤³¤³¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸¡ªÍèÇ¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡©
º£½µËö12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡Ö2ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¡×ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦Gµ¡Ê°Ê²¼ºå¿ÀJF¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ¡¦Gµ¤ÈÆ±¤¸ºå¿À1600m¡£
2026Ç¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¿¤Á¤¬2025Ç¯¤â´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼ÉÔºß¤ÇÂçº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
»ê¹â¤ÎÎÎ°è¤Ø¡¡¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ2¡Ë
Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï¤«¤éÌµ½ýÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡£
Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡¢Êì¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¡¢Êì¤ÎÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤¤¤¦ÎÉ·ìÇÏ¤Ç¡¢
¿·ÇÏÀï¤ò4ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¡¢Á°ÁöÌîÏ©µÆS¤Ç¤â3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î²÷¾¡¡£
°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ò¸«¤»ÌµÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤ëGµ¤ÎÉñÂæ¡£
ºå¿À¼Ç1600m¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢Á°Áö¤ÈÆ±¤¸¤ÇÅ¬À¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Î°È¾å¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê39¡Ë¡£
¡½¡½Á°Áö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡§
ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÏÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡§
¤³¤ÎÇÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¡£½½Ê¬Ç½ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¾ÍèÀ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ2¡Ë
ÂÐ¹³¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥Þ¥¤¥ëGµ3¾¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡£
¿·ÇÏÀï¤Ï¾¡Íø¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Ì¤¾¡ÍøÀï¤È¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¡Ê¥¿¥¤´Þ¤à¡Ë¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËGµ¤âÀ©¤¹¤ë¤«¡£
¥Þ¥¤¥ë¶Ë¤á¤·¡¡¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ2¡Ë
¥Þ¥¤¥ëGµ¤ò2¾¡¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¤â¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ¤ò2²ó·Ð¸³¤·¡¢¤È¤â¤Ë3Ãå°ÊÆâ¡£
ÆÀ°Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ÇGµ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Éé¤±¤Æ¶¯¤·¤Î²÷Â®Ì¼¡¡¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ2¡Ë
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡£
¿·ÇÏÀï5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¤Ç¤Ï7ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£
¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÁöÃæµþ2ºÐS¡¦G·¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Î2Ãå¡£
Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±Gµ¤ËÄ©¤à¡£
½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼ÉÔºß¤Îº£²ó¡¢¤³¤Î2Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Êì¥¨¥Ô¥»¥¢¥í¡¼¥à¤Ï¡¢2011Ç¯¤Îºå¿ÀJF¤Ç8Ãå¤ÈÀËÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2ºÐ½÷²¦¤È¤Ê¤ë¤«¡£
ÃíÌÜ¤ÎÏÈ½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Ï2ÏÈ4ÈÖ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤Ï3ÏÈ6ÈÖ¡¢¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¤Ï8ÏÈ17ÈÖ¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï5ÏÈ9ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè77²ó¡¡ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊGI¡Ë
ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç1600m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥¢¥ó¤Ø¥ê¡¼¥¿¥¹¡ÊÌÆ2¡¦F.¥¸¥§¥ë¡½¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊÌÆ2¡¦¾¾¼ã É÷ÇÏ¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡ÊÌÆ2¡¦ÄÅÂ¼ ÌÀ½¨¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ2¡¦ËÌÂ¼ Í§°ì¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ2¡¦ÀîÅÄ ¾²í¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ2¡¦ºä°æ ÎÜÀ±¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¡ÊÌÆ2¡¦Éð Ë¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Æ£²¬ Í¤²ð¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ2¡¦¾¾»³ ¹°Ê¿¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥¤¥Ì¥Ü¥¦¥Î¥¦¥¿¥´¥¨¡ÊÌÆ2¡¦¼ò°æ ³Ø¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡ÊÌÆ2¡¦¹â¿ù ÍùóÊ¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥á¥¤¥×¥ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ÊÌÆ2¡¦´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥Õ¥í¥à¥ì¥¤¥Ö¥ó¡ÊÌÆ2¡¦µÈÂ¼ À¿Ç·½õ¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ2¡¦ÏÂÅÄ ÎµÆó¡Ë
7ÏÈ15ÈÖ¡¡¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Î¡¼¡ÊÌÆ2¡¦É©ÅÄ ÍµÆó¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥í¡¼¥º¥«¥ê¥¹¡ÊÌÆ2¡¦ÅÄ¸ý ´ÓÂÀ¡Ë
8ÏÈ17ÈÖ¡¡¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ2¡¦À¾Â¼ ½ßÌé¡Ë
8ÏÈ18ÈÖ¡¡¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥ê¥¹¡ÊÌÆ2¡¦ÃÓÅº ¸¬°ì¡Ë
ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£