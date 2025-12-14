ひいおばあちゃんが亡くなる前『最後に撮った犬との写真』が表彰→涙溢れる『愛に溢れた作品』がSNSで話題「本当に素敵な話」と80万再生
表彰された「ひいおばあちゃんとわんこ」の写真が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で80万3000回再生を突破し、「涙が止まらないのに…」「なんだかホッコリした」「本当に素敵な話」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：ひいおばあちゃんが亡くなる前『最後に撮った犬との写真』が表彰→涙溢れる『愛に溢れた作品』】
ひいおばあちゃんとぷぷちゃん
TikTokアカウント「pupuch0114」の投稿主さんは、トイプードルの『ぷぷ』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。ぷぷちゃんは、投稿主さんのひいおばあちゃんのことが大好きでした。しかし、ひいおばあちゃんは2019年12月に他界。
悲しみに暮れるぷぷちゃんとご家族でしたが、生前に撮ったふたりの写真が表彰されたとの連絡があったそう。それは、ひいおばあちゃんがぷぷちゃんを抱っこしている写真でした。
最後に撮った犬との写真
その写真は、ひいおばあちゃんとぷぷちゃんの最後のツーショットだったといいます。ふたりは満面の笑みをカメラに向けており、その表情はまるで親子のように「そっくり」だったのです。愛情あふれる1枚の写真が、多くの人の心に幸せを届けたのでしょう。そんなふたりの素敵な写真は、ひいおばあちゃんをなくしたご家族の支えになったのです。
ひいおばあちゃんは、優しくてみんなから愛される女性だったとか。そんなひいおばあちゃんのことが大好きなぷぷちゃんは、今でも実家に帰ると一目散にひいおばあちゃんの部屋に行ってクンクンしているといいます。
「天国で再会したら、またとびきりの笑顔を撮りたい…」
最後にそう綴った投稿主さんなのでした。
この投稿には「ほんとにひいおばあちゃんのこと好きだったんだろうね」「ひいおばあちゃん喜んでるんだろうなー」「来世はそっくりな親子になろうね」などの温かなコメントが寄せられています。
現在のぷぷちゃんは…
そして現在、ぷぷちゃんには可愛い妹ができました。しかし、ぷぷちゃんのリードを持ってお散歩をする女の子は、お姉ちゃんの貫禄…。その証拠に、妹が「待て」というと、ぷぷちゃんは必ずその場で停止するのだそうです。
女の子は、投稿主さんの3歳になる娘さんだとのこと。今でも家族に囲まれて幸せな毎日を送っているぷぷちゃん、これからもずっと温かな日々が続きますように！
ぷぷちゃんとご家族の微笑ましい日常はTikTokアカウント「pupuch0114」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。
写真・動画提供：TikTokアカウント「pupuch0114」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。