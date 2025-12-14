イメチェンしたアイドル候補馬の走りは、SNS上で大きな反響を呼んでいる。

１２月１３日の中京９Ｒ・つわぶき賞（２歳１勝クラス、牝馬限定、芝１４００メートル＝１１頭立て）は８番人気のプレセピオ（牝２歳、栗東・笹田和秀厩舎、父パドトロワ）が勝利。１番人気に支持されたソダシの半妹、白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は追い上げ届かず３着に終わった。勝ち時計は１分１９秒９（良）。

３戦連続で武豊騎手の騎乗となったマルガは過去２戦は逃げたが、今回は初めて控える形。４角後方から猛追したが首、３／４馬身及ばなかった。

函館・芝１８００メートルのデビュー戦を２歳コースレコードとなる１分４８秒１で快勝。前走のアルテミスＳでは５着に負け、今回が仕切り直しの一戦だった。

レースへ向けて、調教では馬の後ろで我慢させることを覚えさせてきたが、武豊騎手は「ゆっくり行く予定で、調教の効果もあってうまく折り合えた。前の２頭とは離れちゃったけど、いい脚を使ってくれて、伸びてゴールできたのは良かった」と納得の様子。

須貝調教師も「かなりお勉強が利いていた。あれだけ折り合えたら１６００メートルでも良さそう。前が止まらなかったけど、あの位置からよくきてくれた。上がり最速だし、収穫のある一戦でした」と及第点を与えた。

敗れはしたが、来年へ可能性を感じさせる走りを披露した白毛馬に、ネットでは「鬼脚使って3着」「ロイヤルファミリーのCGにしか見えん」「負けて強しな競馬してるな」「1600も…期待しちゃう」「さすが白毛一族…走る姿が本当に美しい」「完全に教育に徹しましたね」などのコメントが寄せられている。