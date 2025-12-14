羽田行きのユナイテッド航空803便が米バージニア州上空を飛行する様子を捉えた動画の一コマ/Shazzad31/X

（CNN）米ダレス国際空港発羽田行きのユナイテッド航空803便は13日、離陸直後にエンジントラブルが発生したため空港に引き返した。

当局などの発表によると、803便は米首都ワシントン近郊のダレス国際空港を出発して羽田空港へ向かう途中、離陸直後にエンジンの不具合が発生。火災が起き、滑走路沿いの草地が焼けたという。

803便は空港周辺を旋回した後、緊急着陸に備えて燃料を放出した。空港から約64キロ離れた上空で燃料を放出する様子が、地上の住民が撮影した映像で確認された。

当局の報道官によれば、火は消し止められ、803便はダレス空港に戻り、午後1時30分ごろに安全に着陸した。

ユナイテッド航空の広報担当はCNNに対し、乗客275人と乗員15人にけがはなかったと明らかにした。

米連邦航空局（FAA）の報道官によると、離陸時にエンジントラブルが発生した。現在、当局が詳しい原因を調べている。

ダフィー運輸長官はX（旧ツイッター）への投稿で、ボーイング777型機のエンジンカバーの一部が外れて地上の草地に引火したと明らかにした。長官は、迅速に対応した救急隊員をたたえた。

航空管制の交信音声では、管制官が冷静かつ緊迫した口調で機体の帰還を調整し、緊急手順の一環として燃料の投棄について協議し、地上要員が警戒待機に入るなか空港への帰還を許可する様子が確認できる。

ユナイテッド航空は、代わりの機体で羽田行きの便を運航すると明らかにした。