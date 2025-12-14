Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」の最終シーズンは、「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」のサム・ウィンチェスター役ジャレット・パダレッキ＆カスティエル役ミーシャ・コリンズの参戦でも注目を集めている。しかしブッチャー役のカール・アーバンによれば、この二人以外にも「スーパーナチュラル」キャストのカメオ出演が仕込まれているようだ。

「ザ・ボーイズ」製作者のエリック・クリプキは、自身の代表作「スーパーナチュラル」のキャスト陣を積極的に起用してきた。過去4シーズンではボビー・シンガー役のジム・ビーヴァーや、預言者チャック役のロブ・ベネディクト、ジョン・ウィンチェスター役のジェフリー・ディーン・モーガンらが登場。ディーン・ウィンチェスター役のジェンセン・アクレスは、シーズン3からソルジャー・ボーイ役で出演中だ。最終シーズンでは、ついにアクレス、パダレッキ、コリンズという「スパナチュ」三人衆の再共演が実現する。

米の取材に応じたアーバンは、「ジェンセン（・アクレス）が戻ってきたのは最高でしたね。『スーパーナチュラル』の連中がやって来て、それぞれの持ち味を発揮できたのは楽しかった」とコメント。さらに、次のサプライズも明かしている。

「まだ発表されていないと思いますが、ほかにも素晴らしいカメオ出演がいくつかあります。とにかく楽しかったですね。」

クリプキは以前、「ザ・ボーイズ」で「スーパーナチュラル」卒業生の“ポケモン集め”をしていると、パダレッキを「最後のビッグな1人」と形容していた。最終シーズンではパダレッキとコリンズの登場を実現させただけでなく、さらなるサプライズも準備している模様だ。

そんなクリプキについて、アーバンは「素晴らしいコラボレーター」と述べている。「彼は気に入った人がいれば、また一緒に仕事する機会を作ろうと全力を尽くしてくれる。だからこそ、僕らは大きなファミリーの一員だと感じているんです」。

「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンはにて2026年4月8日（水）独占配信開始。

