今日14日(日)は北日本と北陸で大雪や大雨になる恐れがあります。また、暴風が吹き荒れて、大荒れの天気となるでしょう。北日本と北陸では、明日15日(月)にかけて、暴風や暴風雪、高波などに警戒してください。関東から九州、沖縄の雨は昼頃には止み、その後は太平洋側を中心に晴れ間が出るでしょう。

北日本と北陸は大荒れ

今日14日は、本州の南岸と日本海にある低気圧が、それぞれ発達しながら北東に進む見込みです。これらの急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸は大荒れとなるでしょう。





北海道は雲が多く、昼頃から雪雲や雨雲がかかりそうです。風も強く、猛ふぶきになる恐れがあります。大雪や吹きだまりによる交通障害に警戒し、根室地方では高潮による低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。東北と北陸は午前中から断続的に雨や雪で、雷を伴う所があるでしょう。また、海上を中心に非常に強い風が吹き、明日15日にかけて海は大しけやしけとなる所がありそうです。予想より低気圧が発達した場合は、暴風警報や警報級の高波、警報級の大雨となる恐れがあります。今日14日夕方から明日15日昼前にかけて、高波や土砂災害に警戒してください。特に、東北北部では、これまでに降った雨や地震の影響で、地盤の緩んでいる所があるため、十分注意が必要です。

関東から九州は昼頃から天気回復

関東や東海、近畿、山陽、四国は午前を中心に雨が降るでしょう。午後は天気が回復し、太平洋側を中心に日差しが届く見込みです。山陰や九州は雲に覆われて、所々で雨が降るでしょう。雪がまじる所もありそうです。沖縄も雲が多く、スッキリしない天気が続くでしょう。

関東は真冬並みの寒さ続く

最高気温は、那覇は19℃で、昨日より7℃低くなりそうです。

晴れ間の出る九州南部から東海は14℃前後で、この時期らしい気温になるでしょう。西寄りの風が強めに吹くため、防寒は必要です。九州北部から北陸は11℃くらいで、空気が冷たく感じられるでしょう。

関東は10℃前後の所が多く、真冬並みの寒さが続く見込みです。東北は5℃から10℃くらいで、昨日より高くなるでしょう。大荒れの天気が予想されていますが、低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込むため、昨日より気温は上がります。ただ、雪や強めの風で体感温度は低いでしょう。引き続き、暖かい服装でお過ごしください。