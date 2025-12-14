¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÂåÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¡ÌäÂê¤Ï¸Î¾ã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¡ESPN¤Ï¥á¥Ã¥ÄÊä¶¯¤ò¡ÖC¡×É¾²Á
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤È2Ç¯Áí³Û4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó62²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¾²Á¤ò¡ÖC¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥é¥ó¥³¤Ïº£µ¨¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢½ÐÎÝÎ¨.326¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.495¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS¡Ü134¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥ó¤¬ÆóÎÝ¤ò¼é¤ë¹½ÁÛ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ó¥¨¥ó¥È¥¹¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¡¢°ìÎÝ¤Þ¤¿¤ÏDH¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥é¥ó¥³¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÇ¯Êð¡ÊAAV¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î3100Ëü¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó3Ê¬¤Î2¤Î¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÀ®ÀÓ¡Ê.272/.347/.524¡¢OPS¡Ü144¡Ë¤â¡¢¿ô»ú¾å¤Ï¥Ý¥é¥ó¥³¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¨¥ó¥È¥¹¤«¥Ý¥é¥ó¥³¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬°ìÎÝ¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¢¥í¥ó¥½¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ê²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¡¢1100Ëü¥É¥ë¤òÀáÌó¤Ç¤¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¤ÎOPS¡Ü134¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ÏÄÌ»»¤Ç3ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£2022¡Á24Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ÏµÓ¤äÉ¨¤Î¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Ê¿¶Ñ101»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢»°¿¶Î¨¤Ï¾å°Ì17¡ó¡Ê83¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¥¤¥ë¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÊ¿¶ÑÂÇµåÂ®ÅÙ¤È¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬¤³¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¡×¤Î¥Ý¥é¥ó¥³¤ò°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Î¤è¤¦¤Ë162»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò·×»»¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£