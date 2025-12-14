シリアで米兵ら3人殺害 ISの攻撃か　トランプ大統領「待ち伏せ攻撃を受けた。報復する」

アメリカ中央軍は13日、シリアで過激派組織「イスラム国」の襲撃を受け、アメリカ軍兵士など3人が死亡したと明らかにしました。

トランプ大統領は報復に言及しました。

トランプ大統領は13日、ホワイトハウスで記者団に対し、過激派組織「イスラム国」の襲撃を受け、アメリカ軍兵士2人と民間人通訳1人の合わせて3人が死亡したことを受け「報復」すると明らかにしました。

トランプ大統領：

（Q. イスラム国に報復するのか？）報復する。我々は報復する。

3人はシリアとともに治安維持にあたっていたということで、トランプ大統領は「待ち伏せ攻撃を受けた。イスラム国によるアメリカとシリアへの攻撃だ」と説明しました。

アメリカのメディアは、アメリカ軍とシリア軍の車列がシリア中部パルミラで攻撃を受け、ほかにもアメリカ軍兵士3人とシリアの治安部隊2人が負傷したと報じていて、襲撃した「イスラム国」のメンバーは交戦中に殺害されたということです。

AP通信によりますと、2024年末にアサド政権が崩壊して以降、シリアでアメリカ軍が攻撃を受けて死者が出るのは初めてです。