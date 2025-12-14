お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の審査員を務めた舞台裏を語った。

生放送は午後9時22分に終了。その後、粗品は日付をまたいだ14日未明に1時間26分の動画を電光石火でアップした。生放送で真剣な辛口審査を長尺で行った粗品はジャージ姿で登場。「さぁ、というわけでノーカットでお送りします」と前置きした上で「うーん、面白くはなかったかな」と切り出した。「審査コメントをみたいなのをさせてもらったんですけど、それ以上にもうちょっとしゃべりたいなと思います」と語った。

その後、出場した全8組すべてに言及。生放送内で語った講評コメントを補足し、触れていない出場者に対しても改めて講評を行った。言葉に詰まることなく流暢に語り、ノーカットで押し通した。

粗品の驚異的なスピードでの動画アップに対し、コメント欄は「お笑いの解説聞くのまじ勉強なる。粗品が全て正しいわけじゃないやろうけど、言語化してくれるのはありがたい」「粗品さん教祖になりつつあるなぁ」「この動画見るための前振りとしてTHE W見てきた」「The Wいつも見てないけど、粗品の審査コメント見て見ようと思ったから、粗品は粗品の役割をちゃんと果たしてると思いました」「THE Wでしっかり審査員やって、終えてから動画で感想を言う。ここまでがワンセットォ」などと書き込まれていた。

今大会は過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組が決勝進出。優勝はニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）。決勝進出者は紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）、もめんと（マセキ芸能社、初）、電気ジュース（吉本興業、初）、エルフ（4年連続4度目、吉本興業）、とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）、ヤメピ（初、吉本興業）、パンツ万博（初、吉本興業）。

司会はフットボールアワー後藤輝基、同局の黒田みゆアナが担当。今年の審査員は麒麟の川島明、アンガールズ田中卓志、笑い飯の哲夫、友近、さらば青春の光の森田哲矢、ハイヒールのリンゴ、霜降り明星の粗品の7人。優勝賞金は1000万円。