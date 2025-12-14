【ひらがなクイズ】共通して入るひらがなを推理する「言葉パズル」クイズ！ 直感と発想力が試される脳トレ問題です。

言葉の一部を隠した「ひらがな当てクイズ」！

一見バラバラな言葉ですが、よく見ると同じひらがなが入ります。 発想力と推理力を使って、空欄に入る共通のひらがなを導いてみましょう。

問題：□□□すがた ／ は□□□ ／ や□□□

3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？

□□□すがた
は□□□
や□□□

答えを見る






正解：「きもの」

正解は「きもの」でした。

▼解説
空欄に「きもの」を入れると、それぞれ意味の通る言葉になります。

きものすがた（着物姿）
はきもの（履物）
やきもの（焼き物）

同じ「きもの」でも、言葉によってまったく違う意味になるのが面白いポイント。言葉のパターンに気づけるとスッキリするクイズでした！
(文:All About ニュース編集部)