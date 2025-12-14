【ひらがなクイズ】空欄に入る3文字は？ きれいにそろう言葉になるのはどれ？
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラな言葉ですが、よく見ると同じひらがなが入ります。 発想力と推理力を使って、空欄に入る共通のひらがなを導いてみましょう。
問題：□□□すがた ／ は□□□ ／ や□□□3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？
□□□すがた
は□□□
や□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「きもの」正解は「きもの」でした。
▼解説
空欄に「きもの」を入れると、それぞれ意味の通る言葉になります。
きものすがた（着物姿）
はきもの（履物）
やきもの（焼き物）
同じ「きもの」でも、言葉によってまったく違う意味になるのが面白いポイント。言葉のパターンに気づけるとスッキリするクイズでした！
(文:All About ニュース編集部)