¡¡Àï¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤À¤¬»×¤¤¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£¿Æ»Ò2Âå¤ÇÌ¾Ìç¡¦PL³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¾¾»³½¨ÌÀ¥Á¡¼¥ÕÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê58¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤Î¾¾»³ÏÂºÈ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£Éã¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÉüµ¢¤·¡¢Ä¹¤é¤¯Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢Â©»Ò¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¼Ô¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿Å¾¿¦»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡ÖFK.relations¡×¡Êhttps://fkrelations.co.jp/¡Ë¤òµ¯¶È¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¦¾ì½ê¤³¤½°ã¤¨¤ÉÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤ÏÆ±¤¸¡£ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡Öå«¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡È¿Æ»ÒÂë¡É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¢¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¡¡Éã¿Æ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ç¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â©»Ò¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Î¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ø¤ÈÎÏ¶¯¤¯½®¤ò¤³¤®¤À¤·¤¿¡£
¡¡29Ç¯ÌÜ¤Î¥³¡¼¥Á¿ÍÀ¸¡£½¨ÌÀ»á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÌÀ³Î¤À¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ø¤È´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¥¯¥Ó¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï²Ô¤¬¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ÏÇ¯Êð¡£²Ô¤²¤Ê¤¤¤Ê¤é¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢²Ô¤¬¤¹¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¡×
¡¡¶âÁ¬¤ò²Ô¤²¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£²Ô¤²¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿»Ò¤¬Ç¯Êð²¿¡ó¥¢¥Ã¥×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬²¿¤è¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Éã¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Â©»Ò¤Î¸µ¤Ë¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡È±¦ÏÓ¡É¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç12Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È·è¤á¤¿ºÝ¡¢´ØÂç¤Ç¼ç¾¡¢Éû¾¤Î´Ø·¸¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿°Â°æÞ«µ®¤µ¤ó¤Ë¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡£Áí¹ç¾¦¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿°Â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤òÂ¨·è¡£Î©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÂºÈ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÍè¡¢¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¡¢Ì¾Á°¤â¹â¹»Ì¾¤â´é¤â¡¢Á´Éô½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¡£¤½¤³¤Ï2¿Í¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¤Ïº£¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÉ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡È²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ÈÌÂ¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÇ¦ÂÑÎÏ¡¢¸þ¾å¿´¤ä¶¨Ä´À¡¢¤½¤·¤ÆÂÎÎÏ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤¬¼«Á³¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Éã¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼Ò°÷¡¢¸ÜµÒ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¡£´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡È²Ô¤°¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£Ê¬Ìî¤³¤½°ã¤¦¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Î»×¤¤¤Ï½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡½¨ÌÀ»á¤Ï¡ÖµëÎÁ¤ÏÊ§¤¦Êý¤¬ÂçÊÑ¡£Ê§¤¦Êý¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Î´ï¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂ©»Ò¼¡Âè¡×¤È¤¤¤¦¡£ÏÂºÈ¤µ¤ó¤ÏÉã¤¬¥³¡¼¥Á¿ÍÀ¸¤ò»Ï¤á¤¿31ºÐ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê²ñ¼Ò±¿±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¾¾»³¤ÎÂ©»Ò¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤è¡¼¤¤¥É¥ó¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¿ÆÉã¤ÎÊý¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ç¤â¡ÈPL¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾»³·¯¤Í¡©¡É¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤è¤Í¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡ÈFK.relations¤Î¾¾»³·¯¤Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤¬°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¸å¤í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¡£Â¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¸Â¤ê¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£Æ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¿Æ»Ò2Âå¤ÎPL³Ø±à¼ç¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê½ª¤ï¤ê¡Ë