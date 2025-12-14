新日本プロレス来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至が１３日、熊本市の「熊本城ホール イベントホール」で地方では現役最後となるトークショーを行った。

１２日にドーム大会の前売りチケットが増席分も含め全席種で完売した。棚橋は「入門して、東京ドームを超満員にするというのが目標」だったと明かし「よく頑張ったな」と自分自身をたたえた。

引退試合ではＡＥＷのオカダ・カズチカと対戦する。「オカダとはほんとにドームで何回も闘ってるけど、覚えてるのはレインメーカー・ショックと言われた２０１２年２月とベルトを奪い返した（同年）６月の大阪」と振り返り、ラストマッチでは「どの時代の闘いになるのかというのと、オカダはＡＥＷで今、ヒールファイトしてるのがあるんでどういうオカダで来るのかわからないですけど、僕はいつも通りでいこうかなと。“あれが見たかったのに”ということがないように、あらゆる時代のあらゆる棚橋を、あらゆる時代のあらゆる腹筋を…」と意気込んでいた。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼棚橋弘至 引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ ウルフアロン

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座

次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 トルネードランボー（参加チーム数未定）

※３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。

１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。

