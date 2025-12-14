広島で韓国スイーツブッフェ、虹色ケーキや出来立て苺飴など人気のスイーツ勢揃い
【女子旅プレス＝2025/12/14】ANAクラウンプラザホテル広島では、カラフルな韓国スイーツといちごを組み合わせた「韓国スイーツブッフェ 〜アンニョン！Berry Berry Korean Town〜」を、2026年1月10日（土）より開催する。
【写真】広島「ソイル瀬戸田」宿泊所・食堂・コーヒー焙煎所集まる複合施設
華やかな今回のスイーツブッフェでは、ポップな色使いや目を引くビジュアルのメニューの数々を取り揃え、週末限定でちょっとした韓国旅行気分を味わえるような内容だ。
メニューはレインボーケーキ、トゥンカロン、クルンジ、タルゴナミルクティーなど、日本でも人気の韓国スイーツが勢ぞろいするほか、実演コーナーでは出来立てを楽しめるタンフル（苺飴）を用意。
また、トッポギ、ヤンニョムチキン、ハリケーンポテトといった韓国のストリートフードも豊富で、 甘いだけではない満足感あふれる内容となっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年1月10日（土）〜3月1日（日）※土日祝日限定
時間：15:00〜16:30（90分制）
所在地：広島県広島市中区中町7-20
1階 オールデイダイニング「フリュティエ」
料金：1人\4,500
【Not Sponsored 記事】
【写真】広島「ソイル瀬戸田」宿泊所・食堂・コーヒー焙煎所集まる複合施設
◆カラフルな甘い世界に誘う韓国スイーツブッフェ
華やかな今回のスイーツブッフェでは、ポップな色使いや目を引くビジュアルのメニューの数々を取り揃え、週末限定でちょっとした韓国旅行気分を味わえるような内容だ。
また、トッポギ、ヤンニョムチキン、ハリケーンポテトといった韓国のストリートフードも豊富で、 甘いだけではない満足感あふれる内容となっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■韓国スイーツブッフェ 〜アンニョン！Berry Berry Korean Town〜概要
期間：2026年1月10日（土）〜3月1日（日）※土日祝日限定
時間：15:00〜16:30（90分制）
所在地：広島県広島市中区中町7-20
1階 オールデイダイニング「フリュティエ」
料金：1人\4,500
【Not Sponsored 記事】