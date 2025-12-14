英女優、“ジョニー・デップに引きちぎられたイヤリング”額装して自宅に飾る
英女優のジュディ・デンチ（91歳）が、ジョニー・デップ（62歳）に“引きちぎられたイヤリング”を自宅に飾っているという。
2011年の映画「パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉」で、ジョニー演じるジャック・スパロウが馬車に飛び乗り、ジュディ演じる上流階級の婦人から宝石を奪うシーンで使用したイヤリングを保管し、大切に額装しているそうだ。
ジュディはラジオ・タイムズ誌にこう語る。
「あそこに額装されているのが、『パイレーツ・オブ・カリビアン』で、彼が私の耳から噛みちぎったイヤリングね」
「私はグリニッジの馬車に座らされて、『ジョニー・デップが窓から飛び込んできて、キスをしてまた飛び出ていきます』って言われて」
「彼は飛び込んできたけど、キスはせずに私の耳に食らいついて歯でイヤリングを噛み切ったの。それで私が『それだけ？』って。実際にシーンとして採用されていたわ」
ジョニーからキスされなかったことにがっかりしたというジュディだが、共演を楽しんだそうで、「まあ、ジョニー・デップだから。彼は素敵よ」と続けた。
