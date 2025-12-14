レンジャーズはがフリーエージェントのダニー・ジャンセン捕手（30）と2年総額1450万ドル（約22億6000万円）で契約に合意したと13日（日本時間14日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」など米各メディアが報じた。カイル・ヒガシオカと併用する捕手を探していたレンジャーズにとっては狙い通りの補強に成功した形となった。

ジャンセンはリーグ屈指の打撃力を持つ捕手として評価されてきた一方、故障が多く出場機会が限られてきた。2025年はレイズとブルワーズで計93試合に捕手として出場し、wRC＋（打者の得点創出能力を、リーグ平均＝100として比較できる指標）103と平均をやや上回る打撃成績を残した。

シーズン100試合前後の出場が上限となる年も多いが、それでも需要は高く、2024年にはレッドソックスがトレード期限に打撃力を評価して獲得。昨オフにはレイズが1年契約し、2025年シーズン中には首位を走っていたブルワーズが補強に動いた。

2013年にブルージェイズからドラフト指名され、2018年にメジャーデビュー。ラッセル・マーティンの後継として正捕手を務め、2021〜23年はwRC＋121と、この期間の捕手としてメジャー8位の打撃成績を記録した。守備面では堅実だが突出した存在ではなく、フレーミングよりブロッキングに強みがある。打力不足になりがちな捕手というポジションにおいて、ジャンセンの打撃力はレンジャーズにとって貴重な戦力となりそうだ。