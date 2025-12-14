今回は、妻と週末出かけない夫を見捨て、家出したエピソードを紹介します。

こんなのおかしい…

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達としょっしゅう会っているのがストレスになっています。夫は『性別が女ってだけで、男友達と同じ』と言いますが、そんなことってありますかね……。

そしてある週末のこと、夫に『最近疲れてるみたいだし、ひとりでのんびりしなよ。俺は〇（娘の名前）と出かけるから』と言われたんです。で、夫は娘と2人で外出し、私はひとりで買い物などして楽しみました。

しかし、夫はなんと、娘と例の女友達と3人で遊園地に行っていたことが分かったんです（娘が教えてくれました）。『私とは週末一緒に出かけることなんてないのに、なんで女友達とは遊園地に行くの？』と怒りがこみ上げました。

そこで夫に『私より大事な女友達と結婚すれば？』と言い、娘を連れて実家に帰省することにしました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年2月）

▽ 夫は「ただの友達」と言っていますが、女友達の方は夫に対しどう思っているか分からないですしね。既婚の男友達と、遊園地デートなんて普通しない気もしますし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。