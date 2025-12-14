　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※12月5日信用買い残の11月28日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1604銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　16,741　　143,425　　 46.81
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　6,421　　 43,953　　 96.75
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　5,028　　 99,240　　 18.41
４．<6740> Ｊディスプレ 　　　4,712　　 24,112　　　1.93
５．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　2,367　　 17,429　　　2.36
６．<7201> 日産自 　　　　　　1,828　　 28,319　　　4.19
７．<7203> トヨタ 　　　　　　1,708　　 11,907　　　4.39
８．<6954> ファナック 　　　　1,489　　　2,157　　　2.73
９．<8604> 野村 　　　　　　　1,468　　 10,620　　　7.19
10．<5202> 板硝子 　　　　　　1,377　　 13,347　　 73.26
11．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　1,221　　　6,251　　　6.64
12．<3382> セブン＆アイ 　　　　948　　　5,096　　　8.16
13．<8308> りそなＨＤ 　　　　　942　　　4,026　　　9.98
14．<7211> 三菱自 　　　　　　　905　　　9,208　　　9.97
15．<4385> メルカリ 　　　　　　880　　　2,844　　　2.54
16．<9424> 日本通信 　　　　　　875　　 11,325　　 27.38
17．<9509> 北海電 　　　　　　　861　　　7,322　　　6.18
18．<4506> 住友ファーマ 　　　　855　　　7,279　　 11.36
19．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　844　　　4,145　　 14.37
20．<6758> ソニーＧ 　　　　　　842　　　3,230　　　7.33
21．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　838　　　4,870　　　5.26
22．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　820　　　6,621　　　7.95
23．<4568> 第一三共 　　　　　　811　　　3,675　　 36.72
24．<8334> 群馬銀 　　　　　　　787　　　1,110　　 10.45
25．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　698　　　3,057　　　9.49
26．<7205> 日野自 　　　　　　　658　　　6,506　　 50.59
27．<8897> ミラースＨＤ 　　　　574　　　4,381　　 75.54
28．<5802> 住友電 　　　　　　　562　　　2,330　　　7.88
29．<8698> マネックスＧ 　　　　557　　　7,259　　 22.51
30．<7974> 任天堂 　　　　　　　535　　　3,190　　　8.37
31．<7238> ブレーキ 　　　　　　531　　　3,018　　　7.71
32．<2413> エムスリー 　　　　　499　　　2,236　　　7.48
33．<7267> ホンダ 　　　　　　　499　　　8,172　　 22.06
34．<2181> パーソルＨＤ 　　　　482　　　2,533　　　2.57
35．<6594> ニデック 　　　　　　478　　 14,224　　 12.60
36．<4689> ラインヤフー 　　　　471　　 21,187　　 44.23
37．<4826> ＣＩＪ 　　　　　　　448　　　　831　　　3.38
38．<4005> 住友化 　　　　　　　425　　　8,132　　 10.35
39．<6471> 日精工 　　　　　　　416　　　1,506　　　4.86
40．<7453> 良品計画 　　　　　　409　　　4,285　　　5.50
41．<5108> ブリヂストン 　　　　404　　　　606　　　3.94
42．<9101> 郵船 　　　　　　　　387　　　3,370　　　6.08
43．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　　　　385　　　2,517　　　9.78
44．<9506> 東北電 　　　　　　　382　　　4,067　　 24.30
45．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　375　　　2,601　　　8.97
46．<3103> ユニチカ 　　　　　　358　　　3,682　　　2.29
47．<6902> デンソー 　　　　　　354　　　2,974　　 13.94
48．<6857> アドテスト 　　　　　352　　　4,913　　　1.82
49．<6506> 安川電 　　　　　　　348　　　2,520　　　4.78
50．<3632> グリーＨＤ 　　　　　336　　　2,729　　 35.73

