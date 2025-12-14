信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ＳＢ、東電ＨＤ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※12月5日信用買い残の11月28日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1604銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 16,741 143,425 46.81
２．<9434> ＳＢ 6,421 43,953 96.75
３．<9501> 東電ＨＤ 5,028 99,240 18.41
４．<6740> Ｊディスプレ 4,712 24,112 1.93
５．<3656> ＫＬａｂ 2,367 17,429 2.36
６．<7201> 日産自 1,828 28,319 4.19
７．<7203> トヨタ 1,708 11,907 4.39
８．<6954> ファナック 1,489 2,157 2.73
９．<8604> 野村 1,468 10,620 7.19
10．<5202> 板硝子 1,377 13,347 73.26
11．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 1,221 6,251 6.64
12．<3382> セブン＆アイ 948 5,096 8.16
13．<8308> りそなＨＤ 942 4,026 9.98
14．<7211> 三菱自 905 9,208 9.97
15．<4385> メルカリ 880 2,844 2.54
16．<9424> 日本通信 875 11,325 27.38
17．<9509> 北海電 861 7,322 6.18
18．<4506> 住友ファーマ 855 7,279 11.36
19．<2982> ＡＤＷＧ 844 4,145 14.37
20．<6758> ソニーＧ 842 3,230 7.33
21．<4661> ＯＬＣ 838 4,870 5.26
22．<5411> ＪＦＥ 820 6,621 7.95
23．<4568> 第一三共 811 3,675 36.72
24．<8334> 群馬銀 787 1,110 10.45
25．<3861> 王子ＨＤ 698 3,057 9.49
26．<7205> 日野自 658 6,506 50.59
27．<8897> ミラースＨＤ 574 4,381 75.54
28．<5802> 住友電 562 2,330 7.88
29．<8698> マネックスＧ 557 7,259 22.51
30．<7974> 任天堂 535 3,190 8.37
31．<7238> ブレーキ 531 3,018 7.71
32．<2413> エムスリー 499 2,236 7.48
33．<7267> ホンダ 499 8,172 22.06
34．<2181> パーソルＨＤ 482 2,533 2.57
35．<6594> ニデック 478 14,224 12.60
36．<4689> ラインヤフー 471 21,187 44.23
37．<4826> ＣＩＪ 448 831 3.38
38．<4005> 住友化 425 8,132 10.35
39．<6471> 日精工 416 1,506 4.86
40．<7453> 良品計画 409 4,285 5.50
41．<5108> ブリヂストン 404 606 3.94
42．<9101> 郵船 387 3,370 6.08
43．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 385 2,517 9.78
44．<9506> 東北電 382 4,067 24.30
45．<6701> ＮＥＣ 375 2,601 8.97
46．<3103> ユニチカ 358 3,682 2.29
47．<6902> デンソー 354 2,974 13.94
48．<6857> アドテスト 352 4,913 1.82
49．<6506> 安川電 348 2,520 4.78
50．<3632> グリーＨＤ 336 2,729 35.73
株探ニュース