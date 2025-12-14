　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※12月5日信用売り残の11月28日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1604銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7282> 豊田合 　　　　　　8,197　　 10,959　　　0.06
２．<3197> すかいらーく 　　　1,540　　　4,695　　　0.12
３．<7532> パンパシＨＤ 　　　1,032　　　1,461　　　4.40
４．<3245> ディアライフ 　　　　949　　　1,890　　　0.58
５．<6723> ルネサス 　　　　　　899　　　1,316　　　1.63
６．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　844　　　7,395　　　2.36
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　579　　　4,063　　　7.55
８．<5970> ジーテクト 　　　　　447　　　　463　　　0.94
９．<5957> 日東精 　　　　　　　426　　　1,136　　　0.11
10．<4385> メルカリ 　　　　　　365　　　1,119　　　2.54
11．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　361　　　2,772　　　3.35
12．<2004> 昭和産 　　　　　　　355　　　　357　　　0.14
13．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　345　　　　590　　　3.24
14．<6920> レーザーテク 　　　　339　　　1,076　　　1.28
15．<6954> ファナック 　　　　　315　　　　790　　　2.73
16．<7613> シークス 　　　　　　270　　　　564　　　0.21
17．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　262　　　2,568　　　7.55
18．<1925> 大和ハウス 　　　　　235　　　　260　　　1.23
19．<7011> 三菱重 　　　　　　　228　　　2,503　　 10.10
20．<6098> リクルート 　　　　　225　　　　505　　　2.59
21．<9332> ＮＩＳＳＯ 　　　　　223　　　　835　　　0.38
22．<7128> フルマルＨＤ 　　　　207　　　　445　　　0.15
23．<4927> ポーラＨＤ 　　　　　205　　　1,095　　　0.27
24．<3950> ザ・パック 　　　　　198　　　　455　　　0.12
25．<4751> サイバー 　　　　　　187　　　　313　　 11.06
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　183　　　1,856　　　0.64
27．<6506> 安川電 　　　　　　　169　　　　527　　　4.78
28．<7914> 共同印 　　　　　　　169　　　　384　　　0.92
29．<7272> ヤマハ発 　　　　　　166　　　　466　　　6.15
30．<6615> ＵＭＣエレ 　　　　　162　　　　164　　　4.52
31．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　150　　　　262　　 11.49
32．<4689> ラインヤフー 　　　　147　　　　479　　 44.23
33．<6330> 東洋エンジ 　　　　　143　　　2,796　　　1.31
34．<7164> 全国保証 　　　　　　138　　　　190　　　0.52
35．<4911> 資生堂 　　　　　　　137　　　　576　　　3.77
36．<3431> 宮地エンジ 　　　　　133　　　　152　　　2.07
37．<4344> ソースネクス 　　　　132　　　1,171　　　4.65
38．<3387> クリレスＨＤ 　　　　129　　　1,541　　　0.39
39．<8002> 丸紅 　　　　　　　　126　　　　568　　　2.29
40．<6753> シャープ 　　　　　　125　　　1,822　　　1.69
41．<3097> 物語コーポ 　　　　　124　　　　311　　　0.67
42．<8058> 三菱商 　　　　　　　117　　　1,140　　　2.85
43．<7962> キングジム 　　　　　113　　　　365　　　0.08
44．<7453> 良品計画 　　　　　　102　　　　779　　　5.50
45．<6526> ソシオネクス 　　　　100　　　　995　　　8.00
46．<7989> ブラインド 　　　　　100　　　　181　　　0.29
47．<4480> メドレー 　　 　　　　97　　　　638　　　1.10
48．<7012> 川重 　　　　 　　　　94　　　　326　　 14.42
49．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　　94　　　　517　　　9.56
50．<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　 　　　　91　　　　250　　　2.34

株探ニュース