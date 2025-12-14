信用残ランキング【売り残増加】 豊田合、すかいらーく、パンパシＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※12月5日信用売り残の11月28日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1604銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7282> 豊田合 8,197 10,959 0.06
２．<3197> すかいらーく 1,540 4,695 0.12
３．<7532> パンパシＨＤ 1,032 1,461 4.40
４．<3245> ディアライフ 949 1,890 0.58
５．<6723> ルネサス 899 1,316 1.63
６．<3656> ＫＬａｂ 844 7,395 2.36
７．<8306> 三菱ＵＦＪ 579 4,063 7.55
８．<5970> ジーテクト 447 463 0.94
９．<5957> 日東精 426 1,136 0.11
10．<4385> メルカリ 365 1,119 2.54
11．<9984> ＳＢＧ 361 2,772 3.35
12．<2004> 昭和産 355 357 0.14
13．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 345 590 3.24
14．<6920> レーザーテク 339 1,076 1.28
15．<6954> ファナック 315 790 2.73
16．<7613> シークス 270 564 0.21
17．<7013> ＩＨＩ 262 2,568 7.55
18．<1925> 大和ハウス 235 260 1.23
19．<7011> 三菱重 228 2,503 10.10
20．<6098> リクルート 225 505 2.59
21．<9332> ＮＩＳＳＯ 223 835 0.38
22．<7128> フルマルＨＤ 207 445 0.15
23．<4927> ポーラＨＤ 205 1,095 0.27
24．<3950> ザ・パック 198 455 0.12
25．<4751> サイバー 187 313 11.06
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 183 1,856 0.64
27．<6506> 安川電 169 527 4.78
28．<7914> 共同印 169 384 0.92
29．<7272> ヤマハ発 166 466 6.15
30．<6615> ＵＭＣエレ 162 164 4.52
31．<7180> 九州ＦＧ 150 262 11.49
32．<4689> ラインヤフー 147 479 44.23
33．<6330> 東洋エンジ 143 2,796 1.31
34．<7164> 全国保証 138 190 0.52
35．<4911> 資生堂 137 576 3.77
36．<3431> 宮地エンジ 133 152 2.07
37．<4344> ソースネクス 132 1,171 4.65
38．<3387> クリレスＨＤ 129 1,541 0.39
39．<8002> 丸紅 126 568 2.29
40．<6753> シャープ 125 1,822 1.69
41．<3097> 物語コーポ 124 311 0.67
42．<8058> 三菱商 117 1,140 2.85
43．<7962> キングジム 113 365 0.08
44．<7453> 良品計画 102 779 5.50
45．<6526> ソシオネクス 100 995 8.00
46．<7989> ブラインド 100 181 0.29
47．<4480> メドレー 97 638 1.10
48．<7012> 川重 94 326 14.42
49．<6315> ＴＯＷＡ 94 517 9.56
50．<3563> Ｆ＆ＬＣ 91 250 2.34
株探ニュース