年末年始、少し長い休みを取られる方も多いかと思います。そこで、じっくり防災・減災についての本を読んでみてはいかがでしょうか？このサイトの筆者が読んで「これは！」と思った本から数点を選びました。みなさんの好みもあると思いますので、広いジャンルから選びました。今から街の書店やネット書店で購入すれば、年末年始に間に合います。改めて「防災」についての考え、「南海トラフ巨大地震」への備えについて考えていただければと思います。

天地海人 防災・減災えっせい辞典

【書籍名】天地海人 防災・減災えっせい辞典

【著者】矢守 克也

【出版社】ナカニシヤ出版

【ISBN】9784779511240

【定価】1,870円（税込）

いつ起こるかわからない大地震、規模はいつも想定外。あきらめずに常に備え、災害後も自分は新たな一歩を踏み出せるという展望をもてるために必要なこととは…。過去と未来をつなぐ、天・地・海・人、４部のエッセイとキーワード。「天」は台風や洪水など天がもたらす災い、「地」は地震や土砂災害など地がもたらす災い、「海」は津波・高潮など海がもたらす災い、そして「人」はそうした災いと対峙してきた人や社会についてです。

（この本を選んだ理由）

著者の矢守克也先生の研究や調査・体験に基づいて「防災」と「人」について書かれています。矢守先生は京都大学防災研究所・副所長です。防災の分野は理学や工学の先生が多い中、矢守先生は心理学が専攻で、防災の世界では異色です。

しかし「災害を人がどう受け止めるか」「災害情報を人がどう理解してどう行動するか」は、まさに心理学の範疇で、その切り口から「防災・減災」を考える本です。パラパラとランダムに手軽に読めます。

おうち防災チャレンジBOOK

【書籍名】おうち防災チャレンジBOOK

【著者】鈴木 みき

【出版社】エクスナレッジ

【ISBN】978-4767830865

【定価】1,500円＋税

アウトドアを楽しみながら、防災力も上がる！一石二鳥の「鈴木式おうち防災チャレンジ」。在宅避難に役立つアイデアが満載の1冊です。キャンプや登山などには「危険を想定して備え、対処し、生き延びる術」が詰まっています。

著者はアウトドアをメインフィールドとするイラストレーター・執筆家の鈴木みきさんです。鈴木さんは、2018年北海道胆振東部地震で自身が被災。その在宅避難で「日常的な防災への備え＝おうち防災」の重要性を実感し、「アウトドアで培ったスキル」で乗り切れた経験から考案したのが、この本でご紹介している「2日間でできる 鈴木式おうち防災チャレンジ」です。自宅でキャンプの予行演習をしながら、楽しく気軽に防災力（＋アウトドア力）を上げられます。

（この本を選んだ理由）

家での防災対策について、具体的に何をどうやればいいのか？を、わかりやすいコメントとイラストで紹介しています。何と言っても鈴木さんのイラストの「力」です。

固くなりがちな「防災」との距離感がグッと縮まります。そして作業もイラストで丁寧に説明されています。在宅避難のための準備を無理なくマイペースで行える…そう実感し行動したくなる本です。

南三陸日記

【書籍名】南三陸日記（集英社文庫）

【著者】三浦 英之

【出版社】集英社

【ISBN】978-4087458442

【定価】748円（税込）

住んで、泣いて、記録した――。

東日本大震災の直後に受けた内示の転勤先は宮城県南三陸町だった。瓦礫に埋もれた被災地で、傷ついた被災者に寄り添い、ともに過ごしながら取材をし続け、朝日新聞に連載された「南三陸日記」は大反響を呼んだ。

文庫化に際し、単行本とは序章の構成を大きく変え、8年ぶりに訪れた「再訪」や、当時は記せなかった物語を大幅追加した決定版。気鋭のライターが描く珠玉の震災ルポルタージュ!

著者は三浦英之さん。1974年神奈川県生まれ。京都大学大学院卒業後、朝日新聞社に入社。東京社会部、南三陸駐在、アフリカ特派員などを経て、現在は福島総局員。

災害特派員「その後の三陸日記」

【書籍名】災害特派員 その後の「南三陸日記」 (集英社文庫)

【著者】三浦 英之

【出版社】集英社

【ISBN】978-4087447170

【定価】770円（税込）

人を殺すのは「災害」ではない。

いつだって「忘却」なのだ――。

東日本大震災の最前線に住み込み、現地の人々と共に暮らしながら、小さな声に耳を傾け続けた日々。家族全員を失った女性、直後に授かった新しい命、児童や教員の死に苦悩する学校関係者、親友のカメラマンの死……。

朝日新聞に掲載され、大反響を読んだ「南三陸日記」の続編とも呼べる震災ルポルタージュの傑作。文庫化。

著者は三浦英之さん。1974年神奈川県生まれ。京都大学大学院卒業後、朝日新聞社に入社。東京社会部、南三陸駐在、アフリカ特派員などを経て、現在は福島総局員。

（この本を選んだ理由）

筆者は東日本大震災の時、宮城県と岩手県の系列局で応援デスクとして、約4カ月勤務していました。デスク業務ですので現場取材はしていません（応援期間中に現場には足を運びました）が、現場の記者が送ってくる原稿、カメラマンが撮った映像はすべて見ました。発災当初は厳しい内容のものばかりでした。この本を読んでいて胸がいっぱいになりました。

ブルーネス

【書籍名】ブルーネス

【著者】伊予原 新

【出版社】文藝春秋

【ISBN】978-4167914738

【定価】1,078円 (税込)

はぐれ研究者たちの情熱溢れる理系エンタメ小説！

「津波監視システムの実現に手を貸して欲しい」――。

東日本大震災後、地震研究所を辞めた準平は、学界で異端視される武智に誘われる。武智のもとに集まったのは、海洋工学や観測機器などのエキスパートながら、個性が強すぎて組織に馴染めない“はみ出し者”たち……。前人未到のプロジェクト、果たして成功するのか!?

（この本を選んだ理由）

防災・減災や南海トラフ巨大地震へのアプローチは、こんな方法もあるんだと感心しました。さすが伊予原新さんです。科学的な内容やその背景もシッカリしています。地震・津波にあまり関心がない人も、わかりやすい説明でいろいろ理解できます。筆者は、師と仰ぐ防災関係の教授から「読みなさい」と勧められました。

被災したあなたを助けるお金と暮らしの話（増補版）

【書籍名】被災したあなたを助けるお金と暮らしの話（増補版）

【著者】岡本 正

【出版社】弘文堂

【ISBN】978-4335552069

【定価】1,430円（税込）

地震、津波、台風、豪雨、土砂崩れ…誰もが災害にあう日本列島。住宅ローンの支払いができない、通帳や印鑑をなくした、国や自治体の支援はあるのか、生活費がない、公共料金が支払えない、壊れた屋根が隣家に被害を与えトラブルに、相続や保険の手続きが複雑でわからない。途方に暮れ、絶望の淵にたつ被災者を助けるのは、様々な法律と制度です。

この本は、各種の制度・支援の適用を受けるための手続きの仕方、公共料金や携帯料金、保険料の支払猶予や免除、相続の特例など様々な制度・支援の受け方や内容をはじめ、大災害の被災者にとって希望となる知識を親しみやすいイラストと語り口で解説しています。

（この本を選んだ理由）

著者の岡本正さんは、内閣府ほか公務員経験のある弁護士で法学博士。東日本大震災後に4万件を超える被災者相談事例を分析した経験をもとに「災害復興法学」を創設したパイオニアです。被災とはどういうことか、被災したら何をすればいいのかを具体的に説明しています。つまり、事前にどんな準備をすればいいのか？心構えが分かります。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。