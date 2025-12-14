リング誌が発表

権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」が日本時間13日、21世紀のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）トップ10を発表した。1位は50戦全勝のフロイド・メイウェザー（米国）。日本人唯一のランクインとなった井上尚弥（大橋）が5位に入った。海外ファンからは「クロフォードが1位であるべき」「異議なし」と賛否両論が寄せられている。

リング誌がスポーツチャンネル「DAZNボクシング」とともに運営する番組「インサイドリング」を通じて発表。2位マニー・パッキャオ（フィリピン）、3位テレンス・クロフォード（米国）、4位オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）ら錚々たる顔ぶれが並んだ。

「DAZNボクシング」公式Xが実際のランキングを投稿。海外ファンからは「ロマがウォードとカネロより上だと？」「クロフォードは2位。ウォードはトップ5でカネロがゴンサレスより上だ」「カネロはもっと上位にいるべき。ロマにかえてゴロフキンだ」などと、8位に入ったワシル・ロマチェンコ（ウクライナ）と、9位のアンドレ・ウォード（米国）、10位のサウル・アルバレス（メキシコ）の順位に疑問を呈する声が上がった。それでも、「かなり公平だと思う」「異議なし」などと同意するコメントも多く寄せられた。

井上は今月27日、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブドゥー・アリーナでWBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行う。歴史的に見ても稀な才能に、世界中から注目が集まっている。



（THE ANSWER編集部）