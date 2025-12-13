本田技研工業株式会社は、旧型スポーツタイプ車を長く大切に乗り続けたいユーザーに向けた新たなヘリテージサービス「Honda Heritage Works（ホンダ ヘリテージ ワークス）」を、2026年4月1日より開始すると発表した。

同サービスは、復刻部品をグローバルに供給する「Honda Heritage Parts」と、NSXを対象としたレストアサービス「Honda Restoration Service」で構成され、初代NSXから順次対応車種を拡大していく予定だ。ホンダの旧車オーナーは、詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

新たなヘリテージサービス「Honda Heritage Works」を2026年4月より開始

～旧型スポーツタイプの車種を対象とした復刻部品をグローバルに供給、日本では新たなレストアサービスを提供～

Hondaは、愛車を長く大切に乗り続けたいお客様のために、旧型スポーツタイプの車種を対象に、販売終了となった部品の復刻供給と、レストアを施す新たなヘリテージサービス「Honda Heritage Works（ホンダ ヘリテージ ワークス）」を2026年4月1日に開始します。

Honda Heritage Worksは、販売終了となった一部の純正部品を復刻し、新たに供給する「Honda Heritage Parts（ホンダ ヘリテージ パーツ）」と、その部品を一部に活用した新たなレストアサービス「Honda Restoration Service（ホンダ レストレーション サービス）」の2つで構成されます。いずれも初代NSXを対象にサービスを開始し、将来的には他の旧型スポーツタイプの車種にも対象を広げていく予定です。

なお、4月のサービス開始に先立ち、本日、Honda Heritage Worksの公式ウェブサイトを公開しました。サービス開始に向けて価格やサービス内容などの詳細情報を順次公開していきます。

公式ウェブサイトURL：https://www.honda.co.jp/heritage-works/

Honda Heritage Works概要

Honda Heritage Parts

これまでHondaは、生産を終了した車両について一定期間、補修用の純正部品の供給を続けてきましたが、年式の古い車両では、多くの部品で供給することが難しくなっています。

そうした状況を解決すべく、今回、お取引先との新たな協力体制の構築や技術の進化、新たな材料や製法の採用により、これまでに販売終了となっていた部品を新たに「純正互換部品」として再開発し、復刻しました。

さらに、当時と同様の材料・製法で再生産する「純正復刻部品」を加え、Honda Heritage Partsとして、グローバルに供給していきます。取り扱い部品の一覧は、Honda Heritage Works公式ウェブサイトに掲載し、順次更新していきます。

なお、Honda Heritage Partsは全国のHonda Carsを通じてオーダーでき、2026年4月のサービス開始に合わせてオーダー受付開始を予定しています。

Honda Heritage Partsの区分とその復刻手法

Honda Restoration Service

「当時のHondaが創り上げたドライビングフィールを徹底的に追及する」をコンセプトに、1993年より初代NSXを対象に「NSXリフレッシュプラン」として実施してきたサービスを、Honda Heritage Partsも活用してオリジナルの性能や質感などを可能な限り復元する、新たなレストアサービス「Honda Restoration Service」として一新します。

これに合わせて、初代NSX誕生の地であり、NSXリフレッシュプランを運営してきた栃木県高根沢の施工工場の名称を、リフレッシュセンターからHondaヘリテージワークス高根沢に改称し、Hondaにしかできない本格的なレストアサービスを提供していきます。

サービスメニューは、エンジンやサスペンション関連など、ご要望の多い運動性能に関わる項目をパッケージ化した「基本レストア」と、これに加えて外装と内装の施工、個体のコンディションに応じて、より細やかで総合的な作業を施す「トータルレストア」の2種類になります。

2026年1月上旬より、初代NSX（NA1-100型）を対象に、全国のHonda Carsを通じて申し込みを受け付け、4月より施工を開始します。

申し込み方法や価格などの詳細については、1月上旬にHonda Heritage Works公式ウェブサイトにてご案内します。

なお、1993年より提供してきましたNSX リフレッシュプランは、2025年8月末をもって受付を終了しています。

サービスメニュー

対象項目 基本レストア トータルレストア ・車体からエンジンを降ろしての各部部品の交換、清掃、内部点検 〇 〇 ・サスペンション関連部品の交換 〇 〇 ・ドアなどの各開口部関連の経年劣化する部品の交換、調整 〇 〇 ・外装レストア（ホワイトボディー状態に分解した上で全塗装） オプション 〇 ・内装レストア（シート、インパネ、ドアライニング、操作系の表皮張替） オプション 〇

Honda Heritage Worksの開始をきっかけに、Hondaの旧型スポーツタイプの車種を長年ご愛用いただき、大切にされているお客様に、今後も安心してお乗りいただけるよう、さらなるサービスの充実と価値の提供に努めていきます。

