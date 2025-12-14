千葉の姫野誠「テストもありましたけど学校の人たちも協力してくれて」

ジェフユナイテッド千葉・市原は12月13日、J1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスに1-0で勝利した。

2009シーズン以来、17年ぶりのJ1復帰を実現させた一戦で、再びインパクトを残したのは17歳のMF姫野誠。「J1昇格を決めなかったらあのゴールは意味ない」とこの一戦に集中して臨んだことを明かした。

7日に行われたJ1昇格プレーオフ準決勝のRB大宮アルディージャ戦では、プロデビュー戦で3点差を追い付く同点ゴールを決め、奇跡的な大逆転勝利の立役者となった姫野。この日も徳島に流れが傾いていた後半21分に1枚目の交代カードとして投入されると、ゲームチェンジャーとして先制点を引き寄せた。

直後の後半24分、DF高橋壱晟のクロスにFWカルリーニョス・ジュニオがヘディングで合わせて先制。姫野もすぐさま駆け寄り、雄叫びを上げた。さらに、同41分には決定機を迎えたが、この日は決められず。「きょうのプレーの出来はあまり良くないですけど、チームは勝ったので良かった」と冷静に分析した。

2008年8月12日に生まれた姫野だが、千葉は2009年にJ2降格となったため、J1で戦っている姿を知らない。自身が生まれる前から千葉でプレーしていた米倉らの涙を目の当たりにし、「自分も負けないような強い思いは持っていたんですけど、今改めて見ると先輩方の思いはすごいなと思っています」と感じた。

準決勝のゴールに「もちろん反響はありました」と言うが、すぐに切り換えた。「J1昇格を決めなかったらあのゴールは意味ないという話だったので、きょうの試合に集中していました」とし、「テストもありましたけど学校の人たちも協力してくれて今があるので感謝したいと思っています」と笑顔を見せた。

また、この期間にはカタールでU-17ワールドカップを戦ったU-17日本代表のメンバーとして、メキシコ大使館を訪問。DFメンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高校）らから「浮かれるな」という激励の言葉をかけられたと明かし、「もう本当にその通りだなと思っています」と刺激を受ける機会になった。

地元出身で、小学生の頃から千葉のアカデミーで育った姫野。「ずっとJ2の試合を見てきたので」と、まだ17歳ながらチームへの愛は人一倍強い。力強く語ったのは、「もう一度J1で優勝争いするような強いジェフを見せたいと思います」という言葉。姫野誠とジェフ千葉の物語は、まだまだ始まったばかりだ。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）