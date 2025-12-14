原付講習は「合否に関係なく、いつでも」警察庁が改めて周知

16歳になれば取れる原付免許は、すべての運転免許証の入口として、基本的で簡単に取得できる制度で運用されています。その昔は学科試験に合格すれば即日交付でした。ところが、この原付免許の取得が非常に難しい、という批判が起きています。

【え…！】これが今の「原付免許」の流れと価格です！（画像）

運転免許証の取得では、道路交通法令の理解度を測る学科試験と、実際の運転方法を学ぶ実技講習があります。原付免許も例外ではなく、学科に合格しても、実技講習としての「原付講習」を受講済みであることが免許交付の条件になっています。ただ、講習には合否判定はありません。問題は、この原付講習の受講タイミングです。

免許制度の理想は、都道府県警察が運営する運転免許試験場や運転免許センターで午前中の学科試験に合格し、同日、学科試験と同じ場所で原付講習を受講している間に、免許証が作成されて、受講後に免許を受け取る流れです。運転免許試験場で原付講習が実施される場所では、こうした流れができています。そのため講習をいつ受けるべきかという疑問はありません。

ところが、人口減少とともに取得希望者が減少し、免許制度維持の効率化のために原付講習を“外注化”している地域では、この理想の形を取ることができず、希望者自身が講習を受けられる場所（自動車教習所など）を探さなければなりません。

例えば、北海道警本部のウェブサイト「原付免許試験案内」には、はっきりとこう書かれています。

《札幌運転免許試験場で原付免許の交付を受けるためには、事前に原付講習の受講が必要です》

原付免許の取得に対して、北海道では学科試験の受験前に講習をすませておく必要があります。

結論を急ぐと、これは道路交通法上では正しくない状態です。警察庁運転免許課は、2026年11月26日に開催された「公明党オートバイ議員懇話会」で次のように話しました。

「原付講習は試験の前後や合否にかかわらず受講することができますので、それについての広報をより積極的に行っているというところです。警察庁は、引き続きこれらの取り組みを進めまして、原付免許、二輪免許の取得が円滑に行われるように努めてまいりたい」

講習が受けられなくて免許がとれない！ なぜ地域差が？

原付講習の受講は道路交通法令で「（未受講者には）運転免許を与えないことができる」という形で義務付けられています。それにも関わらず、運転免許を初めて取得する人たちの原付免許に、なぜ地域差が生じるのでしょうか。最も大きな理由は、希望者の手間を省くためだと警察庁運転免許課は説明します。



公明党オートバイ議員懇話会の国会議員、石川博崇会長（中島みなみ撮影）



「学科試験の受験前に講習をすませておくと、学科試験の合格と同時に免許証が交付されます。講習会場と運転免許試験場の２回で免許取得が可能です。しかし、学科合格後に講習を受けると、免許受け取りのために３回目の手間がかかります。そのため講習を事前にすませておくべき、という案内がされていると考えられます」

ただ、現実はそれほど簡単ではありません。福井県警察本部は、原付免許の交付について次のように説明します。

「当県では、原付試験（学科・適性）合格後、合格者が免許センター窓口において、担当者を通じて自動車学校に原付講習を予約し、手数料の納付を行っている」

福井県の場合は、原付講習を警察が受け付けることで、講習開催に責任を持つ形をとっています。しかし、原付講習を外注化した地域では、免許取得希望者が自分自身で講習開催会場に問い合わせて予約を取る形があります。こうした地域では何が起きているのでしょうか。前述の懇話会で警察庁は次のような課題を指摘しました。

「予約制を取っている教習所の場合、都道府県によって差はございますけれども、通常では予約から1か月以内には受講できるものと認識しております。ただし、年度末や夏休み等の繁忙期には受講から予約まで2か月程度かかる場合もあるというふうに聞き及んでおります」

原付講習終了証明書の有効期限は、都道府県公安委員会の規程で1年以内と定められており、講習受講の自由度はかなり高いものになっているはずです。しかし、現実は運転免許の仕組みが何もわからない希望者に、見通しが立ちにくい制度を押し付けているのが実態です。

原付免許取得者の減少は、若者比率が減っている高齢社会に要因があるとされていますが、降雪地域では冬場の原付講習は行われません。しかし、通学や通勤などで使いたいと思う雪解けの春は、自動車教習所も普通免許取得希望者が押し寄せ、やはり原付講習を実施できる余裕はありません。一方で、原付バイクは普通免許で運転ができますが、普通免許を取得している場合は、原付講習を受ける必要がない、という制度に変わりはありません。

原付免許には講習が必要と定めた以上、簡単な試験で、最少限の取得費用と最も短い期間で取得できる運転免許を全国一律で維持する工夫が求められています。