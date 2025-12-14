老後に住みたい「大阪府の自治体」ランキング！ 2位「吹田市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
将来への備えが重視される現在、セカンドライフをどこで心穏やかに送るかという計画は重要なテーマです。残りの人生をより豊かにしてくれる、魅力的な自治体を探っていきましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「大阪府の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「緑豊かな環境と都市の利便性が調和しており、老後も穏やかに暮らせそうだと感じたためです。万博記念公園や文化施設が身近にあり、散歩や趣味を楽しむのにぴったり。医療機関や公共施設も充実しており、大阪市内へのアクセスも良好なので、安心して暮らせる環境が整っています」（40代女性／滋賀県）、「大きめの公園や自然施設が充実していて落ち着いてそうだから」（30代女性／埼玉県）、「大阪市内へのアクセスが良く、生活施設も整っているため安心。自然も適度にあり、都市機能と穏やかな生活環境が両立している点が魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「公共サービスもインフラも商業施設も充実している」（40代女性／福島県）、「大都市で車の運転が出来なくても、生活のインフラが整っていると思うので老後も安心だと思う為です」（40代男性／埼玉県）、「高度な医療機関が集積しており商業施設や文化施設が豊富で退屈せずに暮らせそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「大阪府の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：吹田市／27票吹田市は大阪府の北部に位置し、大阪市に隣接する北摂地域の中核都市の1つです。1970年の日本万国博覧会（大阪万博）開催地として知られ、現在も万博記念公園は市民の憩いの場となっています。大阪都心へのアクセスが非常に良好であり、交通の利便性が高いことが魅力。教育機関や商業施設も充実しており、閑静な住宅街も多く、特にファミリー層や高齢者にも住みやすい環境が整っています。
回答者からは「緑豊かな環境と都市の利便性が調和しており、老後も穏やかに暮らせそうだと感じたためです。万博記念公園や文化施設が身近にあり、散歩や趣味を楽しむのにぴったり。医療機関や公共施設も充実しており、大阪市内へのアクセスも良好なので、安心して暮らせる環境が整っています」（40代女性／滋賀県）、「大きめの公園や自然施設が充実していて落ち着いてそうだから」（30代女性／埼玉県）、「大阪市内へのアクセスが良く、生活施設も整っているため安心。自然も適度にあり、都市機能と穏やかな生活環境が両立している点が魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：大阪市／114票大阪市は大阪府の府庁所在地であり、西日本最大の経済・文化の中心都市です。商業施設やオフィスビル、多様な交通網が集中し、高い利便性を誇ります。歴史的な城郭である大阪城、道頓堀や新世界の賑やかな繁華街、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどの観光スポットも豊富です。また、地下鉄やJRなどの交通アクセスが発達しており、府内どこへでも移動しやすい点が大きな魅力。都市機能が充実しているため、老後の生活に必要な施設も集積しています。
回答者からは「公共サービスもインフラも商業施設も充実している」（40代女性／福島県）、「大都市で車の運転が出来なくても、生活のインフラが整っていると思うので老後も安心だと思う為です」（40代男性／埼玉県）、「高度な医療機関が集積しており商業施設や文化施設が豊富で退屈せずに暮らせそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)