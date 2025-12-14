大阪府在住の60代女性・カズさんが思い出すのは、すでに大人になった娘がまだまだ幼かったころのこと。

言葉を覚えたばかりの娘がご近所さんを「おばはん」と呼んでしまったのだという。

突然のことに、カズさんは大慌てで......。

＜カズさんからのおたより＞

娘が保育所に通っていた2歳前後のころのことです。ようやく言葉を覚えたばかりでした。

ある日、お向かいにおひとりで住んでおられたおばあちゃん（90歳くらいかなぁ）に「こんばんは」と挨拶したら、娘は覚えたばかりの言葉を大声で叫んだのです。

「おばはーん！」

慌てて謝ったら...

私は慌てて「すみません」と謝りました。

すると、おばあちゃんは笑いながら「幼稚園や保育所に行ったら、良いことも悪いことも覚えてきます。かまへんかまへん。私も子供4人育てたからようわかるよ」とおっしゃってくださったのです。

その言葉にすごく励まされたのを覚えています。

そんな娘も今は中学校の教師になり、毎日頑張っています。

あの時の優しいお言葉のおかげで、私もゆったりと子どもを見守ることができた気がします。

おばあちゃん、ありがとうございました。



