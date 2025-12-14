認知症の介護において、多くの家族が直面するのが「妄想」や「不可解な言動」への対応。良かれと思って事実を伝えても、かえってご本人が興奮してしまい、精神的に追い詰められてしまう……そんなケースも珍しくありません。真面目に向き合うことだけが必ずしも正解とは限らない、ある女性のケースを見ていきます。

警察が来ちまう！ 早く裏口から逃げないと！

「父の『事件』は、だいたい夕方のニュースの時間帯に発生するんです。テレビを見ていると突然、『おい、俺の名前が出てるぞ！』って血相を変えて立ち上がる。もちろん、そんな事実はありません」

都内在住のパート主婦、田中洋子さん（52歳・仮名）。現在、実家に戻り、80歳になる父・修造さん（仮名）と2人暮らしをしています。母が3年前に他界してから、修造さんの認知症が進行。「自分は誰かに追われている」「警察に捕まる」といった被害妄想や追跡妄想が出始めました。

「最初は私も必死で否定していました。『お父さん、何もしてないでしょ』『テレビは関係ないよ』って。でも、否定すればするほど父は興奮して、『お前はあいつらのグルか！』なんて怒鳴り散らす。毎日が修羅場でした」

真面目な性格だった修造さんは、現役時代は公務員。「不正」や「法」に対して過敏な部分があり、それが認知症の症状として歪んだ形で現れたのか……洋子さんは当初、正論で父を落ち着かせようと試みましたが、それは火に油を注ぐだけでした。疲弊しきった洋子さんがたどり着いたのが、「共犯者になりきる」という奇策です。

「ある日、もう面倒くさくなって『わかった、お父さん逃げよう！』って言ってみたんです。そしたら父が『おぉ、洋子は味方か』って、急に冷静になって」

それ以来、洋子さんの家では奇妙な逃亡劇が繰り返されています。 父が「指名手配された」と騒ぎ出すと、洋子さんはすかさず「大変！ すぐ荷物をまとめて！」とボストンバッグを広げます。中に入れるのは、着替えではなく、父の好物の煎餅とタオル、そして携帯ラジオ。「裏山（実際は庭）に隠れましょう」とカーテンを閉め切り、部屋の電気を消して2人で息を潜めるのです。

「暗闇の中で2人して煎餅を食べていると、なんだかおかしくて。父も『これで一安心だ』と満足して、そのうちイビキをかいて寝てしまいます」

側から見れば滑稽な光景かもしれません。しかし、洋子さんにとっては父の不安を取り除き、つらい介護を楽しむための防衛策だといいます。

在宅介護者の7割が感じる「精神的負担」

認知症介護において、介護者が抱えるストレスは深刻です。厚生労働省『国民生活基礎調査（令和4年）』によると、同居する介護者の69.2％が「ストレスを抱えている」と回答。そのうち79.6％が「家族の病気や介護」をストレス原因にあげています。

家族の介護にストレスを感じる人たちが、どれほどの時間ケアに携わっているかを見ていくと、「ほとんど終日」が25.0％、「半日程度」が13.5％、「2〜3時間程度」が11.1％。さらに「必要な時に手を貸す程度」は39.6％でした。 この結果から見えてくるのは、ストレスの度合いは拘束時間だけに左右されるわけではなく、ケアを必要とする家族が身近にいることだけでも負荷を感じるということ。介護負担がどれほど重いものなのかを物語っています。

特に、認知症特有の「妄想」や「徘徊」といった周辺症状（BPSD）は、介護者の精神を著しく消耗させます。真面目に向き合い、事実関係を正そうとすることは、介護の世界では必ずしも正解ではないのかもしれません。

今回の田中さんのケースのように、本人の見ている世界を否定せず、その世界に入り込んで対応する方法は、ケアの現場でも「バリデーション療法（感情に寄り添うケア）」に通じるアプローチとして知られています。

高齢化、長寿化が進むなか、「介護を必要とする家族がいる」というケースはますます増えていくでしょう。専門職の手を借りることはもちろん重要。さらに家庭内でのとっさの対応において、「演じる」「受け流す」といった技術は、介護者が燃え尽きないための重要なスキルといえそうです。

「毎回、女優になりきって楽しもうかなと……そうすると、介護の重い現実から、少しだけだけど距離を置ける気がするんです」

［参考資料］

厚生労働省『国民生活基礎調査（令和4年）』