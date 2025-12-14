＜再婚は親のエゴ？＞ブチ切れ！からの「会話するのも疲れた…」悪化していく家族関係【第4話まんが】
私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。サッカー経験者のリョウタは、「サッカー選手になりたい」と言う子どもたちを熱心にサポートしてくれました。しかし学年が上がると、子どもたちはサッカーよりも別のことを優先する場面が増えました。リョウタにはそれが許せないようです。私が話し合おうとしても、リョウタは「目標に向かって全力で努力すべきだ」という主張を譲りません。
子どもたちの目に、もう以前のような輝きはありません。しかし目標に向かって努力することは間違っていないと思い、私は頑張ってほしいとエールを送りました。しかし、子どもたちの状況は変わりませんでした。むしろ悪くなってしまったのです。
その日、ユウナはクラブチームの練習をサボったのです。夜になってコーチから家に電話があり、その事実を知ったリョウタは激怒しました。私が必死で止めると、リョウタは突き放したように「もういい……」と吐き捨てたのです。
リョウタは私たち家族を大切にしたいと思ったからこそ、今まで「サッカー選手になりたい」という子どもたちの夢に付き合ってくれていたのです。ただ3年が経ち、それと同じだけの熱量を子どもたちが返すことができなくなってしまいました。
リョウタにとっては許せないし、自分自身を否定されたも同然なのでしょう。そんなことは絶対にないのに……。私はリョウタに感謝しているし、子どもたちもサッカーがなくたってリョウタのことを慕っているはずです。どうしたらこの気持ちを分かってもらえるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
