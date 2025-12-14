賞金王・金子駆大は“圏外”後退の6位 杉浦悠太と石川遼は35位【米男子最終予選会】
＜PGAツアー Qスクール（最終予選） 3日目◇13日◇ダイズ・バレーC＝6850ヤード・パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード・パー70（フロリダ州）＞来季の米国男子ツアー出場権をかけた最終予選会の第3ラウンドが終了した。
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
この日、日本勢3人はソーグラスCCをプレー。首位タイで迎えた今年の日本男子ツアー賞金王・金子駆大は、4バーディ・2ボギーの「68」と2つ伸ばしたものの、トータル9アンダーの6位タイに後退した。石川遼も4バーディ・2ボギーの「68」、杉浦悠太は3バーディ・2ボギーの「69」とし、ともにトータル4アンダー・35位タイで3日目を終えた。競技はカットなしの72ホールで行われる。ツアーカード獲得者は昨年まで上位5位タイまでだったが、今年からタイをのぞく上位5人に変更された。なお、タイの場合はプレーオフが実施される。
