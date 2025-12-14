パリ五輪、東京世界陸上で女子１００メートルハードル日本代表として活躍した田中佑美が１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。黒髪ロングが印象的だったヘアスタイルをガラリと変え、ファンの反響を呼んだ。

田中は「バッサリ！ヘアドネーションをしました」と記し、「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念 柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援されていると知り、今でしょ！と決意しやっと３１センチ切れるくらいに伸びました」と明かした。

きれいな黒髪を束ねてハードルを乗り越えていく姿が印象的だった田中。「ブダペストもパリも東京も、いろんな試合を一緒に走ってきた髪。レース前に、ポニーテールをキュッと結び直して気持ちを引き締めてきました。次は誰かの頭の上で活躍してくれよな！」と記し、「またゆっくり伸ばし始めるかぁー」とつづった。

現在はショートにウェーブをかけたスタイルになっており、榎本樹羅は「えぐい、可愛すぎます」と絶賛。ファンからも「めちゃめちゃ可愛い」「ショート可愛い」「めっちゃお似合いです」と反響のコメントが多く集まっていた。